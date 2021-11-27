Физическое отсутствие истребуемых налоговой инспекцией документов не исключает ответственность за их непредставление

Изъятие правоохранительными органами у налогоплательщика документов, которые были истребованы налоговым органом, не является основанием для освобождения его от налоговой ответственности за их непредставление



В рамках выездной проверки налогоплательщику было направлено требование о предоставлении документов. Поскольку в установленный срок документы представлены не были, налогоплательщик привлечен к ответственности по п. 1 ст. 126 НК РФ в виде штрафа.



Оспаривая решение о привлечении к ответственности налогоплательщик среди прочего приводил довод о невозможности представить документы по требованию в связи с их изъятием правоохранительными органами.



При рассмотрении спора в суде было установлено, что совершенное налогоплательщиком правонарушение, выразилось в непредставлении конкретного количества счетов-фактур, предъявленных конкретным организациям.



Между тем, как следует из протокола обыска (выемки), представленного налогоплательщиком, у него сотрудниками МВД России изъяты договоры, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарные накладные по взаимоотношениям с этими контрагентами с указанием количества папок с изъятыми документами.



В связи с этим налоговый орган (в пользу которого рассмотрен спор), отметил, что идентифицировать указанные счета-фактуры в качестве изъятых у налогоплательщика сотрудниками МВД России, согласно протоколу обыска (выемки), не представляется возможным.



Кроме того, в соответствии с ч. 3 ст. 81.1 УПК РФ, а также Постановлением Правительства РФ от 22.04.2017 № 482 «Об утверждении Положения о порядке снятия копий с документов, изъятых в ходе досудебного производства по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики», по ходатайству законного владельца документов, изъятых в ходе досудебного производства по уголовному делу о преступлении, указанном в ч. 1 ст. 81.1 УПК РФ, ему предоставляется возможность снять за свой счет копии с изъятых документов, в том числе с помощью технических средств, в порядке, установленном Правительством РФ.



Между тем, документы, свидетельствующие о принятых налогоплательщиком мерах по получению копий изъятых документов, а также об отказе правоохранительных органов в представлении ему возможности изготовления копий с указанных документов, в материалы настоящего дела налогоплательщиком не представлены.



(решение АС г. Москвы от 12.10.2021 по делу № А40-156830/2021

ООО «ЖИЛТРЕСТ»)

Комментарий юристов компании Taxology



Данное дело подсвечивает еще одну из проблем правоприменительной практики, связанную с истребованием у налогоплательщика налоговыми органами документов и привлечением его к ответственности за их непредставление. Позиция суда идет вразрез с распространенной позицией о том, что физическое отсутствие у налогоплательщика истребуемых документов (к тому же по независящим от него причинам) должно исключать ответственность за их непредставление. Кроме того, учитывая, что налоговое и уголовно-процессуальное право являются самостоятельными отраслями права, представляется, что возможность реализации налогоплательщиком тех или иных прав в рамках УПК сама по себе не отменяет факта отсутствия у него изъятых документов и не обязывает его изготавливать за свой счет их копии с целью последующего предоставления налоговому органу. Помимо этого, представляется неразумным возлагать на налогоплательщика негативные последствия независящей от него невозможности соотнесения изъятых документов и документов, истребованных налоговым органом.