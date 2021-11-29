⛄️ ИП переезжают в Мурманск за налоговыми льготами

Примерно 400 предпринимателей переехали в Мурманскую область ради денег на стартап и льгот по налогам, сказал губернатор региона.

А крупные компании стали чаще инвестировать в филиалы, которые находятся в Арктической зоне.

«В целом три режима — АЗРФ, ТОР „Столица Арктики“ и наши льготы для малого бизнеса — создают беспрецедентные, уникальные условия для экономической деятельности. Мы предоставляем „Гектар Арктики“, мы даём губернаторский стартап до миллиона рублей», — рассказал губернатор Андрей Чибис.

Цитата по «РИА Новости».

В Мурманской области действуют пониженные налоговые ставки. Например, компании первые пять лет после регистрации в этом регионе платят налог на прибыль по ставке 5%, а с шестого по десятый год включительно — 10%. Вместо положенных 20%.

А упрощенцы первые три года — 1% с доходной УСН и 5% с доходно-расходной. Следующие три года — 3% и 10% соответственно. По всей стране ставка 6% для УСН «Доходы» и 15% — УСН «Доходы, уменьшенные на величину расходов».

Налог на землю первые три года не уплачивается.