Какие ляпы налоговиков позволят оспорить результаты проверки? Расскажем на бесплатном вебинаре

Оспорить решения налоговиков становится все труднее. Но некоторые ошибки инспекторы допускают до сих пор, а это значит, что шансы на оспаривание есть.
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Какие ошибки и упущения контролеров помогут оспорить доначисления». Он пройдет завтра, 30 ноября, начало в 11:00 по Мск.
На вебинаре обсудим:
- из-за каких нарушений налоговиков можно полностью отменить доначисления;
- какие аргументы налогоплательщиков помогут оспорить акты налоговиков;
- по каким причинам суды откажут признавать акты налоговиков недействительными.
А также поговорим, какие аргументы помогут оспорить доначисления, если налоговики:
- не ознакомили налогоплательщика с материалами налоговой проверки;
- грубо нарушили сроки проведения проверки;
- не приложили к акту документы, подтверждающие их позицию;
- произвольно определили сумму доначислений;
- после вынесения акта проверки скорректировали сумму доначислений в большую сторону.
Спикер — Павел Зюков, старший партнер, руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services.
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