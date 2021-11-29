Какие ляпы налоговиков позволят оспорить результаты проверки? Расскажем на бесплатном вебинаре

Оспорить решения налоговиков становится все труднее. Но некоторые ошибки инспекторы допускают до сих пор, а это значит, что шансы на оспаривание есть.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Какие ошибки и упущения контролеров помогут оспорить доначисления». Он пройдет завтра, 30 ноября, начало в 11:00 по Мск.

На вебинаре обсудим:

из-за каких нарушений налоговиков можно полностью отменить доначисления;

какие аргументы налогоплательщиков помогут оспорить акты налоговиков;

по каким причинам суды откажут признавать акты налоговиков недействительными.

А также поговорим, какие аргументы помогут оспорить доначисления, если налоговики:

не ознакомили налогоплательщика с материалами налоговой проверки;

грубо нарушили сроки проведения проверки;

не приложили к акту документы, подтверждающие их позицию;

произвольно определили сумму доначислений;

после вынесения акта проверки скорректировали сумму доначислений в большую сторону.

Спикер — Павел Зюков, старший партнер, руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services.

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