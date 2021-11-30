Компании и ИП смогут платить все налоги одной платежкой

В НК прописали новый добровольный способ уплаты налогов для бизнеса — единый налоговый платеж.

Принят Федеральный закон № 379-ФЗ от 29.11.2021.

Применять такой способ можно будет с 1 июля по 31 декабря 2022 года.

Налоговики будут сами распределять полученные от налогоплательщиков деньги по КБК разных налогов и страховых взносов.

В общий котел надо платить, в том числе, и НДФЛ с зарплат работников.

Чтобы перейти на этот новый способ уплаты налогов, сначала надо провести сверку с ИФНС, потом подать заявление.

Те, кто перейдет на единый платеж, обязаны сдавать в ИФНС уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов не позднее чем за 5 дней до установленного срока их уплаты.

По НДФЛ надо будет сдавать уведомление о перечисленных суммах не позднее 5-го числа месяца за предыдущий.