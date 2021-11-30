Срочно регистрируем сим-карты сотрудников на Госуслугах. Иначе их завтра отключат

Сегодня последний день для регистрации корпоративных сим-карт. Но только тех, которые вы выдали сотрудникам.
Зарегистрировать номер на Госуслугах может как работодатель под учетной записью компании, так и сам работник.
Как зарегистрировать корпоративные сим-карты: подробная инструкция со скринами.
Если вы решили поручить это работнику, выдайте ему доверенность на регистрацию корпоративных номеров через Госуслуги.
Если вы решили, чтобы сам работник активировал сим-карту, то не забудьте подать список сотрудников своему мобильному оператору. Не сделаете это — в учетную запись компании придет запрос на подтверждение, что номер действительно привязан к вашей компании.
А теперь потыкайте в опросе.
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