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Срочно регистрируем сим-карты сотрудников на Госуслугах. Иначе их завтра отключат

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Рубрика Свой бизнес
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Сегодня последний день для регистрации корпоративных сим-карт. Но только тех, которые вы выдали сотрудникам.

Зарегистрировать номер на Госуслугах может как работодатель под учетной записью компании, так и сам работник.

Как зарегистрировать корпоративные сим-карты: подробная инструкция со скринами.

Если вы решили поручить это работнику,  выдайте ему доверенность на регистрацию корпоративных номеров через Госуслуги.

ане

Если вы решили, чтобы сам работник активировал сим-карту, то не забудьте подать список сотрудников своему мобильному оператору. Не сделаете это — в учетную запись компании придет запрос на подтверждение, что номер действительно привязан к вашей компании.

А теперь потыкайте в опросе.

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