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Как зарегистрировать корпоративную сим-карту на Госуслугах

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Рубрика Свой бизнес
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Власти объявили, что надо регистрировать номера работников. Рассказываем, как это сделать.

Сроки регистрации сим-карт компании

Сим-карты работников надо регистрировать не позднее 30 ноября 2021 года. Не успеете — заблокируют номера сотрудников.

По корпоративным сим-картам для модемов или онлайн-ККТ власти дали отсрочку до 1 марта 2023 года.

Зачем надо регистрировать корпоративные сим-карты?

Регистрация корпоративных номеров нужна для отслеживания «серых номеров», которые используют мошенники для звонков.

Правила регистрации сим-карт в устройствах прописаны в постановлении Правительства от 31.05.2021 № 844. А для работников — внесены Федеральным законом от 30.12.2020 № 533.

Что будет, если не зарегистрировать сим-карту?

Корпоративные номера сотрудников надо зарегистрировать до 30 ноября 2021 года включительно. А сим-карты для устройств — не позднее 1 марта 2023 года.

Не успеете зарегистрировать сим-карты к сроку — операторы перестанут обслуживать номера. Работники не смогут позвонить или ответить на звонок, а сим-карты в онлайн-кассах или модемах перестанут работать. Так как не будет связи с интернетом.

Недавно на «Клерке» писали, что 13,3 млн сим-карт уже зарегистрированы на Госуслугах. Остальным разослали смс с напоминанием.

Как быть с новыми сим-картами?

Если ваша компания купила новую корпоративную сим-карту, то ее надо зарегистрировать на Госуслугах сразу. Иначе оператор связи не активирует номер.

Пример регистрации сим-карты-работника

Давайте разберемся, как зарегистрировать корпоративную сим-карту работника.

Переходим в раздел «Регистрация корпоративных сим-карт». Выбираем, где используется корпоративный номер. В нашем случае — сотрудниками.

Далее проверяем наименование и ИНН компания, а также ее юридический адрес.

Следующий шаг — выбираем оператора связи.

А потом заполняем анкету на сотрудника. Указываем ФИО работника, дату его рождения, серию, номер и дату выдачи паспорта, а также номер корпоративной сим-карты.

Если нужно, добавляем еще работников.

Как только заполните информацию о всех сотрудниках — отправляете заявление.

Как зарегистрировать сим-карту для устройств на Госуслугах

Для регистрации сим-карты, которая находится в устройстве, воспользуемся тем же сервисом. Но выбираем пункт «В технических устройствах».

Далее сверяем наименование, ИНН и юридический адрес компании. Следующий шаг — выбор оператора мобильной связи.

Зполняем информацию об устройстве — тип устройства, его наименование и идентификационный номер.

И наконец, указываем номер сим-карты и адрес, где находится устройство.

При выборе типа устройства даются следующие варианты:

  • модем;
  • система безопасности и мониторинга;
  • устройство ГЛОНАСС;
  • другое устройство.

У компании нет учетной записи на Госуслугах. Как быть?

Зарегистрировать сим-карту без Госуслуг не получится. Поэтому компаниям надо срочно делать учетную запись. Иначе — корпоративная связь перестанет работать.

Да и купить новую сим-карту не получится. Так как ее надо зарегистрировать на Госуслугах в течение суток после покупки.

Исключение — если компания уже зарегистрировала корпоративную связь, но надо докупить сим-карту.

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