📜 Работодатели будут направлять в ФСС сведения на сотрудников для оплаты больничных

С 2022 года данные о больничных листах сотрудников через ЕИС «Соцстрах» будут поступать работодателям. Потом в ЕГИССО и Госуслугах сотрудники увидят начисленную сумму.

Оплачивать их по-прежнему будет ФСС (с 4-го дня болезни), но заявление от переболевшего не нужно.

Опубликовано постановление Правительства от 23.11.2021 № 2010. В нем содержатся правила, по которым ФСС будет получать информацию для расчета пособий.

Сведения о размере зарплаты, уходе в отпуск по беременности и родам будут поступать в ФСС от работодателя, а о факте рождения ребенка – из системы ЗАГС. В случае необходимости ФСС будет запрашивать сведения у ФНС и ПФР.

Электронные листки больницы будут загружать в

Уже оттуда информация об открытии, продлении или закрытии больничного автоматически поступит работодателю, а также самому сотруднику в личный кабинет на портале госуслуг.

На основании полученных сведений и документов ФСС рассчитает сумму пособия и выплатит ее работнику.

Информацию о назначении и выплате пособия разместят в ЕГИССО и направят работнику на Госуслуги.

Сотрудники должны будут дать работодателю, необходимые для выплаты пособия. Эти сведения подаются:

при трудоустройстве;

во время работы (если не оформили при трудоустройстве);

во время работы (если сведения изменились).

После получения этих сведений от работника бухгалтер должен в течение 3 дней передать их в ФСС.

Форма сведений утверждена приказом ФСС от 04.02.2021 № 26.