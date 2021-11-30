📜 Работодатели будут направлять в ФСС сведения на сотрудников для оплаты больничных

С 2022 года данные о больничных листах сотрудников через ЕИС «Соцстрах» будут поступать работодателям. Потом в ЕГИССО и Госуслугах сотрудники увидят начисленную сумму.
Оплачивать их по-прежнему будет ФСС (с 4-го дня болезни), но заявление от переболевшего не нужно.
Опубликовано постановление Правительства от 23.11.2021 № 2010. В нем содержатся правила, по которым ФСС будет получать информацию для расчета пособий.
Сведения о размере зарплаты, уходе в отпуск по беременности и родам будут поступать в ФСС от работодателя, а о факте рождения ребенка – из системы ЗАГС.Электронные листки больницы будут загружать в ЕИС «Соцстрах».
В случае необходимости ФСС будет запрашивать сведения у ФНС и ПФР.
Уже оттуда информация об открытии, продлении или закрытии больничного автоматически поступит работодателю, а также самому сотруднику в личный кабинет на портале госуслуг.
На основании полученных сведений и документов ФСС рассчитает сумму пособия и выплатит ее работнику.
Информацию о назначении и выплате пособия разместят в ЕГИССО и направят работнику на Госуслуги.Сотрудники должны будут дать работодателю сведения, необходимые для выплаты пособия. Эти сведения подаются:
- при трудоустройстве;
- во время работы (если не оформили при трудоустройстве);
- во время работы (если сведения изменились).
Форма сведений утверждена приказом ФСС от 04.02.2021 № 26.
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