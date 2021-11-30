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Штрафовать за отказ от прививки не будут. Песков обещал

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Рубрика Общество. Люди. События
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В Кремле полностью исключают возможность введения штрафов за отказ от вакцинации от ковида.

«Нет, мы не допускаем, что подобные меры могут быть введены в России», — сказал Песков.

Цитата по «РИА Новости».

Так, в Австрии с 1 февраля 2022 года вводят обязательную вакцинацию, за отказ от которой предусмотрен штраф до 7,2 тыс. евро.

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