Штрафовать за отказ от прививки не будут. Песков обещал

В Кремле полностью исключают возможность введения штрафов за отказ от вакцинации от ковида.
«Нет, мы не допускаем, что подобные меры могут быть введены в России», — сказал Песков.
Цитата по «РИА Новости».
Так, в Австрии с 1 февраля 2022 года вводят обязательную вакцинацию, за отказ от которой предусмотрен штраф до 7,2 тыс. евро.
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