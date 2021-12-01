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ПЦР-тесты теперь действуют 48 часов вместо 72

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Рубрика Общество. Люди. События
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Такое решение из-за появления нового штамма коронавируса «омикрон» приняли в Роспотребнадзоре.

О решении сообщила глава ведомства Анна Попова на вчерашнем заседании Координационного совета.

«С учётом особенностей нового штамма „Омикрон“, его повышенной заразности и потенциальной способности вызывать гораздо более быстрый ответ организма нами принято решение ограничить срок действия ПЦР-теста не 72 часами, а 48».

Она напомнила, что срок выполнения лабораторного исследования на ковид не должен превышать 24 часа, срок доставки в лабораторию — тоже не более суток. С момента сдачи теста до выдачи результата должно пройти не более 48 часов.

И заодно попросила соблюдать рекомендации: вакцинация, ревакцинация, сокращение контактов и ношение масок.

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