ПЦР-тесты теперь действуют 48 часов вместо 72

Такое решение из-за появления нового штамма коронавируса «омикрон» приняли в Роспотребнадзоре.
О решении сообщила глава ведомства Анна Попова на вчерашнем заседании Координационного совета.
«С учётом особенностей нового штамма „Омикрон“, его повышенной заразности и потенциальной способности вызывать гораздо более быстрый ответ организма нами принято решение ограничить срок действия ПЦР-теста не 72 часами, а 48».
Она напомнила, что срок выполнения лабораторного исследования на ковид не должен превышать 24 часа, срок доставки в лабораторию — тоже не более суток. С момента сдачи теста до выдачи результата должно пройти не более 48 часов.
И заодно попросила соблюдать рекомендации: вакцинация, ревакцинация, сокращение контактов и ношение масок.
ВНИМАНИЕ!
1 декабря на «Клерке» стартует обучение на онлайн-курсе повышения квалификации для получения удостоверения, которое попадет в госреестр. Тема курса: управленческий учет.
- Длительность 120 часов за 1 месяц
- Ваше удостоверение в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО)
- Выдаем Удостоверение о повышении квалификации
- Курс соответствует профстандарту «Бухгалтер»
Повышайте свою ценность как специалиста прямо на «Клерке». Подробнее