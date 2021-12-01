Каждый второй против отмены налички. А вы?

48% россиян хотят, чтобы купюры остались в обороте. А 49% согласны на полный переход на безнал.
Такие результаты показал опрос ВЦИОМа.
На вопрос о способе оплаты покупки ответили так:
- 45% - предпочитают оплату картой;
- 28% - оплачивают и картой, и наличными;
- 26% - платят только наличными.
А что скажете вы?
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