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Каждый второй против отмены налички. А вы?

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Рубрика Экономика России
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48% россиян хотят, чтобы купюры остались в обороте. А 49% согласны на полный переход на безнал.

Такие результаты показал опрос ВЦИОМа.

На вопрос о способе оплаты покупки ответили так:

  • 45% - предпочитают оплату картой;
  • 28% - оплачивают и картой, и наличными;
  • 26% - платят только наличными.

А что скажете вы?

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