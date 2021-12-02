Налоговики разъяснили, что делать ИП, если по его виду деятельности отменили патент

Если в регионе из ПСН исключили вид деятельности, это не значит, что предприниматель слетел с патента. Его можно продолжать использовать до окончания срока, на который был выдан патент.

Налоговики дали несколько разъяснений для ИП на патенте в письме от 26.11.2021 № СД-4-3/16553@.

Одно из них касается применения патента, если в регионе исключили вид деятельности из перечня для ПСН.

Налоговики ответили, что все изменения по патенту вступают в силу не ранее:

чем через месяц после опубликования;

1 числа очередного налогового периода.

Если патент выдан на срок менее года, то его налоговый период — срок действия, на который он выдан. А значит, даже если в течение действия патента в регионе исключили вид деятельности, предприниматель все равно может применять ПСН до конца срока.

Но получить новый уже не получится.

Если ИП подал заявление на патент, но до начала его действия регион исключил вид деятельности, то налоговики откажут в его выдаче или отменят ранее выданный.

Налоговики в письме даже привели два примера. Посмотреть их можете тут.

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