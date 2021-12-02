С 1 февраля 2022 года получить медотвод будет проще

Новые правила для медотвода сначала отработают в Москве, там справки по новой форме можно будет получить уже со 2 декабря.
С 1 февраля регионы должны будут направлять данные о наличии у людей противопоказаний к прививке на единый портал госуслуг (приказа Минздрава № 1053н). Сами же жители нашей страны будут получать справки через ЕМИАС по форме, которую утвердит Минздрав. Региональные поликлиники и раньше давали такие справки, но не было единого формата.
Чтобы получить медотвод, нужен полис ОМС или быть прикрепленным к городской поликлинике.
Перечень заболеваний, при которых дадут медотвод, невелик:
- острые инфекционные заболевания,
- обострение серьезных хронических заболеваний,
- жизнеугрожающие и неотложные состояния.
«Однако есть ряд заболеваний, при которых применять вакцину надо с осторожностью. Поэтому решение о выдаче медотвода принимает лечащий врач, который ведет и наблюдает пациента, понимает его состояние и может оценить, есть ли у него потенциальные противопоказания к вакцинации или их нет. Специалист осмотрит пациента, оценит его состояние, изучит историю болезни, при необходимости может направить на дополнительные обследования» — заявили в депздраве.
Если у врача есть сомнения, он может отправить пациента на комиссию.
По материалам «Коммерсантъ».
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