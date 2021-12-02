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При совмещении УСН и ПСН надо делить взносы в пропорции для уменьшения патента

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Рубрика ПСН
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ИП на УСН ПСН распределяет расходы пропорционально долям доходов. По этому же принципу надо делить и взносы, чтобы уменьшить на них налог по ПСН или УСН.

Разъяснение с примером дано в письме ФНС № СД-4-3/16722@ от 30.11.2021.

Если ИП-работодатель совмещает ПСН и УСН и работники задействованы в рамках обоих спецрежимов, то ИП должен распределять по каждому режиму уплаченные взносы как за себя, так и за работников для последующего уменьшения сумм налогов по ПСН и УСН.

Пример

 

Сумма

Расчет

Доход по УСН

70 000

 

Доход по ПСН

30 000

 

Уплачено взносов за работников

10 000

 

Доля доходов по УСН

70 %

70 000 / (70 000 + 30 000) х 100

Доля доходов на ПСН

30 %

30 000 / (70 000 + 30 000) х 100

Взносы на уменьшение налога по УСН

7 000

10 000×70 %

Взносы на уменьшение налога по ПСН

3 000

10 000×30 %

 

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