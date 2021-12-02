При совмещении УСН и ПСН надо делить взносы в пропорции для уменьшения патента

ИП на УСН ПСН распределяет расходы пропорционально долям доходов. По этому же принципу надо делить и взносы, чтобы уменьшить на них налог по ПСН или УСН.
Разъяснение с примером дано в письме ФНС № СД-4-3/16722@ от 30.11.2021.
Если ИП-работодатель совмещает ПСН и УСН и работники задействованы в рамках обоих спецрежимов, то ИП должен распределять по каждому режиму уплаченные взносы как за себя, так и за работников для последующего уменьшения сумм налогов по ПСН и УСН.
Пример
Сумма
Расчет
Доход по УСН
70 000
Доход по ПСН
30 000
Уплачено взносов за работников
10 000
Доля доходов по УСН
70 %
70 000 / (70 000 + 30 000) х 100
Доля доходов на ПСН
30 %
30 000 / (70 000 + 30 000) х 100
Взносы на уменьшение налога по УСН
7 000
10 000×70 %
Взносы на уменьшение налога по ПСН
3 000
10 000×30 %
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