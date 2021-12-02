При совмещении УСН и ПСН надо делить взносы в пропорции для уменьшения патента

ИП на УСН ПСН распределяет расходы пропорционально долям доходов. По этому же принципу надо делить и взносы, чтобы уменьшить на них налог по ПСН или УСН.

Разъяснение с примером дано в письме ФНС № СД-4-3/16722@ от 30.11.2021.

Если ИП-работодатель совмещает ПСН и УСН и работники задействованы в рамках обоих спецрежимов, то ИП должен распределять по каждому режиму уплаченные взносы как за себя, так и за работников для последующего уменьшения сумм налогов по ПСН и УСН.

Пример