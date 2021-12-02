Во что стоит вкладываться на фоне сообщений о штамме «омикрон». Советы инвесторов

После сообщений о новом штамме коронавируса «омикрон» взлетели акции медицинских и биотехнологических компаний, а еще — производителя вакцины от ковида Moderna.

26 ноября ВОЗ объявила, что штамм «омикрон» может распространиться по всему миру и надо срочно принимать меры. Компания Moderna тут же пообещала выпустить новую вакцину к началу 2022 года.

Во вторник, 30 ноября, главный медицинский специалист компании Пол Бертон подтвердил мнение ВОЗ, что вакцины от других штаммов, возможно, не победят омикрон. После этого акции Moderna подорожали на 21%. Акции производителей медицинских товаров тоже взлетели.

Например, производители перчаток и масок Top Glove и Hartalega Holdings прибавили 52% и 24% соответственно.

Акции компаний, которые уже падали во время прошлых волн ковида, теперь упали на опережение. Растет индекс страха, новый штамм и падение цен на нефть погрузили мировые фондовые рынки в панику.

Европейские, британские и американские авиакомпании приостановили полёты в некоторые африканские страны, и их акции планомерно пошли вниз. Сфере туризма тоже не повезло — туроператоры и круизёры потеряли больше всех, из-за неопределенности про закрытие границ. Даже Booking упал на 7%.

Инвесторы советуют, во что стоит вкладываться в такие моменты.

Если не хотите нервничать, то лучше оставайтесь в стороне и держитесь подальше от хайпа вроде биотеха и медицинских компаний.

Если у вас сбалансированный портфель и очень хочется на небольшую его часть поучаствовать во взлёте, вот вам список взлетевших: Moderna, Pfizer, Schrodinger, Danaher.

Если вы готовы инвестировать вдолгую и сможете спокойно ждать восстановления, то вот список тех, кто упал: United Airlines, Аэрофлот, Johnson & Johnson, Eli Lilly, American Airlines, Delta Air Lines, China Eastern Airlines, Merck, Институт стволовых клеток человека.

По материалам канала «Несложный процент от Яндекс.Инвестиций».