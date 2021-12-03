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В 2022 году будет новая форма РСВ

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Начиная с отчетности за 1 квартал 2022 года расчет по страховым взносам надо сдавать по новой форме.

Она утверждена приказом ФНС от 06.10.2021 № ЕД-7-11/875@.

В основном поправки связаны с переходом на прямые выплаты пособий из ФСС.

Изменения в форме следующие:

Раздел

 Что поменялось

Титульный лист

 поменяли штрих-код;

исключио поле «Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД2».

Раздел 1

 исключили строки 120 — 123 «Сумма превышения произведенных плательщиком расходов на выплату страхового обеспечения над исчисленными страховыми взносами на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за расчетный (отчетный) период»

Приложении 2 к разделу 1

 исключили поле для отражения признака выплат (ранее там указывали признаки «1» — прямые выплаты, либо «2» — зачетная система);

вместо строки «Произведено расходов на выплату страхового обеспечения» теперь по строке 070 указывается сумма возмещения ФСС расходов на выплату страхового обеспечения, а по строке 080 — сумма страховых взносов к уплате

Также поменялась нумерация приложений.

Кто заполняет (какие данные указываются)

 Было

 Стало

IT-компании

 приложение 5.1

 приложение 3

НКО в области соцобслуживания, науки, образования, здравоохранения, культуры и искусства и массового спорт

 приложение 6

 приложение 4

Производство и продажа анимационной аудиовизуальной продукции

 приложение 7

 приложение 5

 

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