В 2022 году будет новая форма РСВ

Начиная с отчетности за 1 квартал 2022 года расчет по страховым взносам надо сдавать по новой форме.
Она утверждена приказом ФНС от 06.10.2021 № ЕД-7-11/875@.
В основном поправки связаны с переходом на прямые выплаты пособий из ФСС.
Изменения в форме следующие:
|Раздел
|Что поменялось
|Титульный лист
|
поменяли штрих-код;
исключио поле «Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД2».
|Раздел 1
|исключили строки 120 — 123 «Сумма превышения произведенных плательщиком расходов на выплату страхового обеспечения над исчисленными страховыми взносами на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за расчетный (отчетный) период»
|Приложении 2 к разделу 1
|
исключили поле для отражения признака выплат (ранее там указывали признаки «1» — прямые выплаты, либо «2» — зачетная система);
вместо строки «Произведено расходов на выплату страхового обеспечения» теперь по строке 070 указывается сумма возмещения ФСС расходов на выплату страхового обеспечения, а по строке 080 — сумма страховых взносов к уплате
|Кто заполняет (какие данные указываются)
|Было
|Стало
|IT-компании
|приложение 5.1
|приложение 3
|НКО в области соцобслуживания, науки, образования, здравоохранения, культуры и искусства и массового спорт
|приложение 6
|приложение 4
|Производство и продажа анимационной аудиовизуальной продукции
|приложение 7
|приложение 5
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