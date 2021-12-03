В 2022 году будет новая форма РСВ

Начиная с отчетности за 1 квартал 2022 года расчет по страховым взносам надо сдавать по новой форме.

Она утверждена приказом ФНС от 06.10.2021 № ЕД-7-11/875@.

В основном поправки связаны с переходом на прямые выплаты пособий из ФСС.

Изменения в форме следующие:

Раздел Что поменялось Титульный лист поменяли штрих-код; исключио поле «Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД2». Раздел 1 исключили строки 120 — 123 «Сумма превышения произведенных плательщиком расходов на выплату страхового обеспечения над исчисленными страховыми взносами на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за расчетный (отчетный) период» Приложении 2 к разделу 1 исключили поле для отражения признака выплат (ранее там указывали признаки «1» — прямые выплаты, либо «2» — зачетная система); вместо строки «Произведено расходов на выплату страхового обеспечения» теперь по строке 070 указывается сумма возмещения ФСС расходов на выплату страхового обеспечения, а по строке 080 — сумма страховых взносов к уплате

Также поменялась нумерация приложений.

Кто заполняет (какие данные указываются) Было Стало IT-компании приложение 5.1 приложение 3 НКО в области соцобслуживания, науки, образования, здравоохранения, культуры и искусства и массового спорт приложение 6 приложение 4 Производство и продажа анимационной аудиовизуальной продукции приложение 7 приложение 5