Для соцпомощи хотят учитывать чистый доход после удержания НДФЛ

Сейчас для выплаты пособий малоимущим учитывают начисленную зарплату, хотя фактически на руки люди получают меньше. Справедливороссы хотят это исправить.

В Госдуму внесли законопроект с поправками в закон о порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи для пособий. Авторы проекта – депутаты от «Справедливой России».

В проекте предлагают учитывать доходы каждого члена семьи после вычета из них НДФЛ.

Сейчас люди жалуются, что им не дают соцпомощь из-за превышения дохода. Хотя фактически зарплата, которую они получают на руки, меньше прожиточного минимума из расчета на члена семьи.

«Рассчитывать пособия нужно после вычета налогов, а не до налогообложения, как сейчас. В противном случае граждане с низкой зарплатой не попадают в установленные рамки, оказываются слишком «богатыми», и государство не может предоставить им социальную помощь», – прокомментировал лидер «СР» Сергей Миронов.