Как компании не остаться без денег на ровном месте? Расскажем на бесплатном вебинаре

Кассовый разрыв для компании сейчас не редкость. Купили по предоплате, продать смогли только по постоплате, и — денег на руках нет, а надо платить зарплату, налоги. Как этого не допустить?
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Внутренний аудит и управление рисками предприятия». Он пройдет 6 декабря, начало в 12:00 по Москве.
Вы научитесь:
- управлять финансовыми потоками, следить за затратами и при этом развивать бизнес;
- выстраивать правильные отношения с деньгами и исключать кассовые разрывы;
- увеличивать доход компании даже в кризис.
Спикер — Юлия Новицкая, финансовый директор, группа компаний ООО «Партнеры и Ко».
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ВНИМАНИЕ!
15 декабря на «Клерке» стартует обучение на онлайн-курсе повышения квалификации для получения удостоверения, которое попадет в госреестр. Тема курса: управленческий учет.
- Длительность 120 часов за 1 месяц
- Ваше удостоверение в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО)
- Выдаем Удостоверение о повышении квалификации
- Курс соответствует профстандарту «Бухгалтер»
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