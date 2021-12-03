Как компании не остаться без денег на ровном месте? Расскажем на бесплатном вебинаре

Кассовый разрыв для компании сейчас не редкость. Купили по предоплате, продать смогли только по постоплате, и — денег на руках нет, а надо платить зарплату, налоги. Как этого не допустить?

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Внутренний аудит и управление рисками предприятия». Он пройдет 6 декабря, начало в 12:00 по Москве.

Вы научитесь:

управлять финансовыми потоками, следить за затратами и при этом развивать бизнес;

выстраивать правильные отношения с деньгами и исключать кассовые разрывы;

увеличивать доход компании даже в кризис.

Спикер — Юлия Новицкая, финансовый директор, группа компаний ООО «Партнеры и Ко».

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