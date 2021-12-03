Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Как компании не остаться без денег на ровном месте? Расскажем на бесплатном вебинаре

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Аудит
Версия для печати

Кассовый разрыв для компании сейчас не редкость. Купили по предоплате, продать смогли только по постоплате, и — денег на руках нет, а надо платить зарплату, налоги. Как этого не допустить?

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Внутренний аудит и управление рисками предприятия». Он пройдет 6 декабря, начало в 12:00 по Москве.

Вы научитесь:

  • управлять финансовыми потоками, следить за затратами и при этом развивать бизнес;
  • выстраивать правильные отношения с деньгами и исключать кассовые разрывы;
  • увеличивать доход компании даже в кризис.

Спикер — Юлия Новицкая, финансовый директор, группа компаний ООО «Партнеры и Ко».

Запишитесь сейчас, места еще есть.

ВНИМАНИЕ!

15 декабря на «Клерке» стартует обучение на онлайн-курсе повышения квалификации для получения удостоверения, которое попадет в госреестр. Тема курса: управленческий учет.

  • Длительность 120 часов за 1 месяц
  • Ваше удостоверение в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО)
  • Выдаем Удостоверение о повышении квалификации
  • Курс соответствует профстандарту «Бухгалтер»

Повышайте свою ценность как специалиста прямо на «Клерке». Подробнее

Подборка полезных мероприятий

Разместить