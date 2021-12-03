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В падении акций маркетплейса обвинили блокировку сайта Роскомнадзором

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Рубрика Инвестиции
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Акции маркетплейса по продаже вещей ручной работы Etsy за последнюю неделю сильно упали, хотя последние два года росли.

По мнению экспертов SmartLab, падение случилось после решения Роскомнадзора о блокировке ресурса в России на основании решения Октябрьского районного суда г. Тамбова.

Компанию назвали бенефициаром пандемии, поскольку за последние два года её выручка, прибыль и котировки выросли кратно. Ожидалось, что с приходом новой волны ковида и штамма «омикрон», ее акции снова будут расти. Однако за последнюю неделю они упали на 16%.

Правда, не совсем понятно, почему падение связывают только с блокировкой. Акции падают, как минимум, с 25 ноября:

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Когда заблокировали сайт 1 декабря. А сегодня (3 декабря) блокировку уже сняли — с ресурса удалили весь запрещенный контент.

А вот что пишут на форуме инвесторов платформы Тинькофф:

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Потому называть единственной причиной падения только блокировку, пожалуй, не стоит.

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