В падении акций маркетплейса обвинили блокировку сайта Роскомнадзором

Акции маркетплейса по продаже вещей ручной работы Etsy за последнюю неделю сильно упали, хотя последние два года росли.
По мнению экспертов SmartLab, падение случилось после решения Роскомнадзора о блокировке ресурса в России на основании решения Октябрьского районного суда г. Тамбова.
Компанию назвали бенефициаром пандемии, поскольку за последние два года её выручка, прибыль и котировки выросли кратно. Ожидалось, что с приходом новой волны ковида и штамма «омикрон», ее акции снова будут расти. Однако за последнюю неделю они упали на 16%.
Правда, не совсем понятно, почему падение связывают только с блокировкой. Акции падают, как минимум, с 25 ноября:
Когда заблокировали сайт 1 декабря. А сегодня (3 декабря) блокировку уже сняли — с ресурса удалили весь запрещенный контент.
А вот что пишут на форуме инвесторов платформы Тинькофф:
Потому называть единственной причиной падения только блокировку, пожалуй, не стоит.
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