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Вместо приказа о приеме в трудовую книжку можно вписать дату и номер трудового договора

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Рубрика Кадровый учет
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Поменялась формулировка статьи 68 ТК и теперь приказ о приеме на работу стал необязательным документом. Но изменения в порядок заполнения трудовых никто не вносил.

В п.10 порядка, утвержденного приказом Минтруда № 320н от 19.05.2021 года, говорится, что в графу 4 бумажной трудовой книжки заносятся дата и номер:

  • приказа (распоряжения) о приеме;
  • иного решения работодателя, согласно которому работник принят на работу.

Конкретно трудовой договор здесь не поименован.

Но его номер и дату можно указывать в трудовой книжке, считает Роструд.

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