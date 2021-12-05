Вместо приказа о приеме в трудовую книжку можно вписать дату и номер трудового договора

Поменялась формулировка статьи 68 ТК и теперь приказ о приеме на работу стал необязательным документом. Но изменения в порядок заполнения трудовых никто не вносил.
В п.10 порядка, утвержденного приказом Минтруда № 320н от 19.05.2021 года, говорится, что в графу 4 бумажной трудовой книжки заносятся дата и номер:
- приказа (распоряжения) о приеме;
- иного решения работодателя, согласно которому работник принят на работу.
Конкретно трудовой договор здесь не поименован.
Но его номер и дату можно указывать в трудовой книжке, считает Роструд.
ВНИМАНИЕ!
15 декабря на «Клерке» стартует обучение на онлайн-курсе повышения квалификации для получения удостоверения, которое попадет в госреестр. Тема курса: управленческий учет.
- Длительность 120 часов за 1 месяц
- Ваше удостоверение в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО)
- Выдаем Удостоверение о повышении квалификации
- Курс соответствует профстандарту «Бухгалтер»
Повышайте свою ценность как специалиста прямо на «Клерке». Подробнее