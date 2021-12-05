Вместо приказа о приеме в трудовую книжку можно вписать дату и номер трудового договора

Поменялась формулировка статьи 68 ТК и теперь приказ о приеме на работу стал необязательным документом. Но изменения в порядок заполнения трудовых никто не вносил.

В п.10 порядка, утвержденного приказом Минтруда № 320н от 19.05.2021 года, говорится, что в графу 4 бумажной трудовой книжки заносятся дата и номер:

приказа (распоряжения) о приеме;

иного решения работодателя, согласно которому работник принят на работу.

Конкретно трудовой договор здесь не поименован.

Но его номер и дату можно указывать в трудовой книжке, считает Роструд.