❗ До 17 декабря надо подать заявление на новый патент

Для покупки патента ИП должен подать заявление в налоговую инспекцию за 10 дней до начала его действия.

Таким образом, если ИП хочет продолжить деятельность по ПСН в 2022 году или только собирается применять эту систему с 1 января 2022 года, он должен подать заявление в ИФНС до 17 декабря 2021 года.

Надо заполнить заявление по форме № 26.5-1.

Отправить его можно любым удобным способом:

по ТКС;

через личный кабинет ИП;

почтой;

лично сдать в ИФНС.

Также налоговики сейчас предлагают такой способ — опустить бланк в бокс налоговой инспекции.

Налоговики в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления обязаны выдать патент или уведомить ИП об отказе.