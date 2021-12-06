❗ До 17 декабря надо подать заявление на новый патент

Для покупки патента ИП должен подать заявление в налоговую инспекцию за 10 дней до начала его действия.
Таким образом, если ИП хочет продолжить деятельность по ПСН в 2022 году или только собирается применять эту систему с 1 января 2022 года, он должен подать заявление в ИФНС до 17 декабря 2021 года.
Надо заполнить заявление по форме № 26.5-1.
Отправить его можно любым удобным способом:
- по ТКС;
- через личный кабинет ИП;
- почтой;
- лично сдать в ИФНС.
Также налоговики сейчас предлагают такой способ — опустить бланк в бокс налоговой инспекции.
Налоговики в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления обязаны выдать патент или уведомить ИП об отказе.
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