В справках к 6-НДФЛ за 2021 год надо указывать новые коды доходов и вычетов

С 9 ноября 2021 года действуют новые коды доходов и вычетов, которые надо указывать в справке (бывшей 2-НДФЛ).
Они введены приказом ФНС от 28.09.2021 № ЕД-7-11/844@.
Мы собрали все изменения в таблицы.
Изменения в кодах доходов
Вид дохода
Старый код
Новый код
Суточных свыше 700 рублей в день по командировке в РФ и 2 500 рублей в день по заграничной командировке
4800
2015
Сдача в аренду жилой недвижимости
1400
1401
Сдача в аренду прочей недвижимости
1402
Ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам из федерального бюджета
-
2004
Имущество, полученного в порядке дарения
2720
2721
Матпомощь студентам от образовательной организации
-
2763
Выигрыши в лотерею
3010
3011
Изменения в кодах вычетов
Вид дохода
Старый код
Новый код
Социальный налоговый вычет на покупку лекарств
324
323
Социальный налоговый вычет на фитнес
-
329
Ставка в азартных играх, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе
-
280
Выигрыши, полученные участниками азартных игр и участниками лотерей
-
511
Матпомощь студентам от образовательной организации
-
512
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