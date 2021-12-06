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В справках к 6-НДФЛ за 2021 год надо указывать новые коды доходов и вычетов

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Рубрика 2-НДФЛ
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С 9 ноября 2021 года действуют новые коды доходов и вычетов, которые надо указывать в справке (бывшей 2-НДФЛ).

Они введены приказом ФНС от 28.09.2021 № ЕД-7-11/844@.

Мы собрали все изменения в таблицы.

Изменения в кодах доходов

Вид дохода

Старый код

Новый код

Суточных свыше 700 рублей в день по командировке в РФ и 2 500 рублей в день по заграничной командировке

4800

2015

Сдача в аренду жилой недвижимости

1400

1401

Сдача в аренду прочей недвижимости

1402

Ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам из федерального бюджета

-

2004

Имущество, полученного в порядке дарения

2720

2721

Матпомощь студентам от образовательной организации

-

2763

Выигрыши в лотерею

3010

3011

Изменения в кодах вычетов

Вид дохода

Старый код

Новый код

Социальный налоговый вычет на покупку лекарств

324

323

Социальный налоговый вычет на фитнес

-

329

Ставка в азартных играх, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе

-

280

Выигрыши, полученные участниками азартных игр и участниками лотерей

-

511

Матпомощь студентам от образовательной организации

-

512

 

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