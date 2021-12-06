В справках к 6-НДФЛ за 2021 год надо указывать новые коды доходов и вычетов

С 9 ноября 2021 года действуют новые коды доходов и вычетов, которые надо указывать в справке (бывшей 2-НДФЛ).

Они введены приказом ФНС от 28.09.2021 № ЕД-7-11/844@.

Мы собрали все изменения в таблицы.

Изменения в кодах доходов

Вид дохода Старый код Новый код Суточных свыше 700 рублей в день по командировке в РФ и 2 500 рублей в день по заграничной командировке 4800 2015 Сдача в аренду жилой недвижимости 1400 1401 Сдача в аренду прочей недвижимости 1402 Ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам из федерального бюджета - 2004 Имущество, полученного в порядке дарения 2720 2721 Матпомощь студентам от образовательной организации - 2763 Выигрыши в лотерею 3010 3011

Изменения в кодах вычетов

Вид дохода Старый код Новый код Социальный налоговый вычет на покупку лекарств 324 323 Социальный налоговый вычет на фитнес - 329 Ставка в азартных играх, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе - 280 Выигрыши, полученные участниками азартных игр и участниками лотерей - 511 Матпомощь студентам от образовательной организации - 512