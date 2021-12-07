Открыли банковский счет в другой стране? Не забудьте оповестить налоговиков

Если у человека или организации есть счет за рубежом, об этом нужно самостоятельно сообщить в налоговую инспекцию.
Срок уведомления — 1 месяц с даты открытия счета.Также в течение 1 месяца надо оповестить об изменении реквизитов или закрытии счета.
Речь идет именно о зарубежных счетах. О счетах в российских банках уведомлять не нужно, так как информацию о них в ИФНС передают сами банки.
Сдать уведомление в налоговую инспекцию можно:
- лично;
- через представителя;
- по почте;
- по ТКС;
- через личный кабинет налогоплательщика.
За нарушения с уведомлениями полагается штраф.Размеры штрафа — в таблице.
|Поздняя сдача уведомления или сдача уведомления не по форме
|Несдача уведомленияФизлица
|Физлица
|от 1 000 до 1 500
|от 4 000 до 5 000
|Должностные лица
|от 5 000 до 10 000
|от 40 000 до 50 000
|Юрлица
|от 50 000 до 100 000
|от 800 000 до 1 000 000
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