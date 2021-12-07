Открыли банковский счет в другой стране? Не забудьте оповестить налоговиков

Если у человека или организации есть счет за рубежом, об этом нужно самостоятельно сообщить в налоговую инспекцию.

Срок уведомления — 1 месяц с даты открытия счета.

Также в течение 1 месяца надо оповестить об изменении реквизитов или закрытии счета.

Речь идет именно о зарубежных счетах. О счетах в российских банках уведомлять не нужно, так как информацию о них в ИФНС передают сами банки.

Сдать уведомление в налоговую инспекцию можно:

лично;

через представителя;

по почте;

по ТКС;

через личный кабинет налогоплательщика.

За нарушения с уведомлениями полагается штраф.

Размеры штрафа — в таблице.

Поздняя сдача уведомления или сдача уведомления не по форме Несдача уведомленияФизлица Физлица от 1 000 до 1 500 от 4 000 до 5 000 Должностные лица от 5 000 до 10 000 от 40 000 до 50 000 Юрлица от 50 000 до 100 000 от 800 000 до 1 000 000

Формы уведомления приведены в приложениях к приказу ФНС от 24.04.2020 № ЕД-7-14/272@