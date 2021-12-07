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Открыли банковский счет в другой стране? Не забудьте оповестить налоговиков

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Рубрика Валютные операции
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Если у человека или организации есть счет за рубежом, об этом нужно самостоятельно сообщить в налоговую инспекцию.

Срок уведомления — 1 месяц с даты открытия счета.

Также в течение 1 месяца надо оповестить об изменении реквизитов или закрытии счета.

Речь идет именно о зарубежных счетах. О счетах в российских банках уведомлять не нужно, так как информацию о них в ИФНС передают сами банки.

Сдать уведомление в налоговую инспекцию можно:

  • лично;
  • через представителя;
  • по почте;
  • по ТКС;
  • через личный кабинет налогоплательщика.
За нарушения с уведомлениями полагается штраф.

Размеры штрафа — в таблице.

 

 Поздняя сдача уведомления или сдача уведомления не по форме

 Несдача уведомленияФизлица

Физлица от 1 000 до 1 500

 от 4 000 до 5 000

Должностные лица

 от 5 000 до 10 000

 от 40 000 до 50 000

Юрлица

 от 50 000 до 100 000

 от 800 000 до 1 000 000

Формы уведомления приведены в приложениях к приказу ФНС от 24.04.2020 № ЕД-7-14/272@.

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