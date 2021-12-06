Какие нарушения находят налоговики при проверках по УСН

Налоговики проводят разъяснительную работу с бизнесменами на УСН и ЕСХН, которые сдают декларации с убытком. Их убеждают сдать уточненки.

Об этом рассказывает УФНС по Амурской области на своем сайте.

Налоговики привели список нарушений, которые они находят во время проверок бизнеса на УСН.

Во-первых, бизнес занижает сумму дохода. Во-вторых, завышает сумму расхода.

По расходам нарушения такие: принятые расходы не включены в закрытый список расходов согласно НК;

отсутствие подтверждающих документов по расходам;

отсутствие оплаты расходов;

нарушен порядок списания (учета) расходов.

Налоговики также сообщили, что при выявлении ошибок в декларации по УСН они не истребует дополнительные документы, а доводит информационное письмо.

В нем сообщается о выявленных некорректных сведениях. Далее следует предложение сдать уточненку.