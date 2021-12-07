📑 В строке 2 счета-фактуры ИП надо указывать ФИО

В счете-фактуре при отгрузке нужно также указывать наименование поставщика, его ИНН и адрес.
В строке 2 «Продавец» ИП прописывает:
- фамилию;
- имя;
- отчество.
Такое разъяснение дал Минфин в письме № 03-07-11/92466 от 16.11.2021.
На вопрос ИП про заполнение ТОРГ-12 Минфин, к сожалению, отвечать не стал. Там заявили, что это не входит в их компетенцию.
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