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📑 В строке 2 счета-фактуры ИП надо указывать ФИО

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Рубрика Счета-фактуры
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В счете-фактуре при отгрузке нужно также указывать наименование поставщика, его ИНН и адрес.

В строке 2 «Продавец» ИП прописывает:

  • фамилию;
  • имя;
  • отчество.

Такое разъяснение дал Минфин в письме № 03-07-11/92466 от 16.11.2021.

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На вопрос ИП про заполнение ТОРГ-12 Минфин, к сожалению, отвечать не стал. Там заявили, что это не входит в их компетенцию.

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