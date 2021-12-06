«Клерк» приглашает початиться

На форуме «Клерка» появилась классная система личных сообщений чатов. Back to 90's — да, чаты и личечки снова в моде:) Но теперь они очень удобные.

Чтобы вызвать меню сообщений и чатов — просто кликните мышкой на значок диалога вверху:

В выпадающем меню теперь можно завести персональный чат с кем угодно на «Клерке». Чат может быть у любого раздела форума и у каждой группы пользователей.

Есть вопросы по форуму? Самый оперативный ответ дадут в этом чате. Для подписчиков «Клерк.Премиум» тоже есть свой чат.

Общайтесь на здоровье.