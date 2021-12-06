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«Клерк» приглашает початиться

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Рубрика Интернет и IT
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На форуме «Клерка» появилась классная система личных сообщений чатов. Back to 90's — да, чаты и личечки снова в моде:) Но теперь они очень удобные.

Чтобы вызвать меню сообщений и чатов — просто кликните мышкой на значок диалога вверху:

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В выпадающем меню теперь можно завести персональный чат с кем угодно на «Клерке». Чат может быть у любого раздела форума и у каждой группы пользователей.

Есть вопросы по форуму? Самый оперативный ответ дадут в этом чате.

Для подписчиков «Клерк.Премиум» тоже есть свой чат.

Общайтесь на здоровье.

ВНИМАНИЕ!

15 декабря на «Клерке» стартует обучение на онлайн-курсе повышения квалификации для получения удостоверения, которое попадет в госреестр. Тема курса: управленческий учет.

  • Длительность 120 часов за 1 месяц
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  • Выдаем Удостоверение о повышении квалификации
  • Курс соответствует профстандарту «Бухгалтер»

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