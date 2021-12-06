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Выгоднее всего для малого бизнеса оказался общепит

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Рубрика Экономика России
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Общепит в качестве нового бизнеса регистрируют в 4,5% случаев. Зато динамика роста выручки тут самая большая, особенно для кофеен с едой и напитками на вынос.

Совместное исследование провели «Эвотор» и «Деловая среда» (входят в экосистему Сбера).

Самые популярные сферы деятельности для вновь зарегистрированного бизнеса:

  • розничная торговля (28,9%),
  • перевозки пассажиров и грузов (15,2%),
  • оптовая торговля (9,7%),
  • специализированные строительные работы (7,8%),
  • строительство зданий (5,2%),
  • общепит (4,5%).

Общепит, при этом, показывает самую высокую динамику выручки. Так, больше всего за год выросла выручка в кофейнях, предлагающих еду и напитки на вынос — 61%.

Также на 26% выросла выручка табачных киосков, и на 27% — выручка пивных магазинов. Кроме того, рост выручки показали:

  • мебельные магазины — на 16%;
  • магазины одежды и обуви — на 33 и 32%;
  • магазины автотоваров — на 9%.

Магазины «у дома» также подняли выручку, но ниже прочих — всего на 3%.

Кроме того, исследование показало, где больше всего появляется новых предпринимателей. Само собой, больше всего их в Москве и области (10 и 7%), второе место делят Санкт-Петербург, Свердловская обл. и Краснодарский край (по 4%), на третьем месте — Республика Башкортостан, Самарская и Ростовская области (по 3%).

80% регистрируют бизнес в качестве ИП, пятая часть в форме ООО.

По материалам «ТАСС».

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