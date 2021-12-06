Правила для вахтовиков по карантину в обсервации продлили на 2022 год

Перед работой вахтовики должны пройти карантин в обсервации, который длится 14 дней. За время карантина работодатель платит зарплату не ниже дневной тарифной ставки за день работы.
Это временные правила работы вахтовиков — и их продлили до конца 2022 года.
Опубликовано постановление Правительства № 2177 от 02.12.2021.
Сотрудникам, которых не привлекают к работе из-за пандемии, выплачивают не менее 2/3 оклада.
Максимальную продолжительность вахты можно увеличивать до 3 месяцев по согласованию с работником.
Смены должны составлять не более 12 часов, перерывы между ними — не менее 12 часов. Еженедельно должен даваться хотя бы 1 выходной.
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