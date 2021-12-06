ИП попал на полмиллиона рублей из-за несуществующей красной икры

Житель Калужской области заказал в интернете доставку крупной партии икры, перевел предоплату, а в итоге — ни денег, ни икры.
Предприниматель решил заняться перепродажей красной икры. Нашел в интернете тематический сайт, заказал обратный звонок. Ему позвонили, договорились о поставке крупной партии икры (около 200 кг). На следующий день потерпевший перевел часть оплаты (около 500 тыс. руб.). И — на этом все. «Контрагент» просто перестал отвечать на телефон.
ИП обратился в полицию, те возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном).
Вот вроде и налоговики постоянно твердят о проверке контрагентов, и полиция предупреждает о мошенниках, до и постоянно подобные новости проскакивают, как в старом анекдоте «такси обманул, деньги заплатил, а сам не поехал». И все равно с завидным постоянством такие эпизоды всплывают.
По материалам сайта МВД Калужской обл.
Читайте также про ИП, который кинул контрагентов на 44,5 млн. У него, кстати, за мошенничество судимость была.
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