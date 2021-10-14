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ИП кинул контрагентов на 44,5 млн. Они почему-то не проверили его судимость за мошенничество

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Рубрика Мошенничество
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ИП, ранее судимый, выманил у других других предпринимателей 44,5 миллиона. История тут достойна Дикого Запада — и мошенничество, и грабеж, всего 7 эпизодов за один год.

34-летиний житель Амурской области, в 2019 году вышел из мест не столь отдаленных, где отбывал наказание за мошенничество. И, видимо, решил продолжить заниматься любимым делом. Зарегистрировал ИП, в качестве деятельности выбрал «Оптовая продажа соевых бобов».

И заключил договор (причем устный) с китайскими партнерами коммерсанта из Благовещенска, об отгрузке 200 тонн сои. За это он получил полную предоплату — 7,2 млн руб. Само собой, никакой сои никому он не поставлял, деньги потратил на свои нужды.

Далее, размеры «поставок» стали расти. В 2020 году он заключил новый договор, уже в Хабаровске, о поставе 800 тонн сои, сумма — 4,4 млн руб. Тут он часть товара все-таки передал, но в остальном — у компании убыток на 2 млн 320 тыс. руб.

А еще пять потерпевших по договорам сами должны были поставлять ему соевые бобы. Им он отправлял электронные платежки, которые по факту не исполнялись из-за отсутствия средств на счете. Но, фермеры ему верили, и отгружали продукцию, которую он со склада в Благовещенске перепродавал китайцам.

Некоторые из потерпевших обращались в арбитраж за взысканием долга, даже получили решения. Но, исполнять их герой истории не спешит.

В итоге, один из фермеров обратился в полицию. В апреле этого года мошенника задержали. Уголовное дело завершили на днях, ему вменяют совершение преступлений по частям 3 и 4 ст. 159, п. «б» ч. 3 ст. 161 УК. То есть, мошенничество в особо крупном размере и в предпринимательстве, а также грабеж в особо крупном размере. 

По сообщению с сайта МВД по Амурской обл.

О том, что ему может грозить, рассказала адвокат Виктория Шакина, управляющий партнер КА "Юрсити", к.ю.н.

«К сожалению, таких случаев очень много.

Особенность таких мошенников в том, что они умеют войти в доверие и получить деньги, не намереваясь исполнять своих обязательств. Думаю, что даже с признанием вины ему грозит суровое наказание, около 6-8 лет лишения свободы.

Тем более, он ранее судим».

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