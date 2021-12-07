Как сэкономить на налогах в 2022 году и не нарушить закон. Бесплатный вебинар уже завтра

Налоговики, наверное, очень удивятся, но пока еще существуют законные способы налоговой экономии. Пока их не запретили, предлагаем изучить.
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Как сэкономить на налогах без рисков в 2022 году». Он пройдет завтра, 8 декабря, начало в 14:00 по Москве.
Главное, что будет на вебинаре:
- общие принципы оптимизации налогообложения. Как не допустить в своей деятельности «искажения фактов хозяйственной жизни»;
- НДС: какие способы сегодня под запретом, а какие еще можно использовать;
- оптимизация налога на прибыль и зарплатных налогов;
- как собственнику получить личный доход и не разориться на налогах.
Поговорим про «безНДСные» рукава, оптимизацию с помощью франшизы, продажи долей в компаниях и другие способы оптимизации.
Спикер — Мария Ильяшенко, управляющий партнер в «Юридическое партнерство Kursiv», преподаватель налогового права. Член Ассоциации юристов России, член Палаты налоговых консультантов РФ.
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На «Клерке» заканчивается набор в группу повышения квалификации по теме «Управленческий учет: от нуля до внедрения». Занятия вот-вот начнутся - 15 декабря.
Всем, кто на этой неделе забронирует место в группе, «Клерк» подарит месяц безлимитных консультаций, чтобы было легче учиться на потоке.
В конце - удостоверение о повышении квалификации (с занесением в ФИС ФРДО). Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер».
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