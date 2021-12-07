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Как сэкономить на налогах в 2022 году и не нарушить закон. Бесплатный вебинар уже завтра

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Рубрика Оптимизация налогообложения
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Налоговики, наверное, очень удивятся, но пока еще существуют законные способы налоговой экономии. Пока их не запретили, предлагаем изучить.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Как сэкономить на налогах без рисков в 2022 году». Он пройдет завтра, 8 декабря, начало в 14:00 по Москве.

Главное, что будет на вебинаре:

  • общие принципы оптимизации налогообложения. Как не допустить в своей деятельности «искажения фактов хозяйственной жизни»;
  • НДС: какие способы сегодня под запретом, а какие еще можно использовать;
  • оптимизация налога на прибыль и зарплатных налогов;
  • как собственнику получить личный доход и не разориться на налогах.

Поговорим про «безНДСные» рукава, оптимизацию с помощью франшизы, продажи долей в компаниях и другие способы оптимизации.

Спикер — Мария Ильяшенко, управляющий партнер в «Юридическое партнерство Kursiv», преподаватель налогового права. Член Ассоциации юристов России, член Палаты налоговых консультантов РФ.

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АКЦИЯ НЕДЕЛИ!

На «Клерке» заканчивается набор в группу повышения квалификации по теме «Управленческий учет: от нуля до внедрения». Занятия вот-вот начнутся - 15 декабря.

Всем, кто на этой неделе забронирует место в группе, «Клерк» подарит месяц безлимитных консультаций, чтобы было легче учиться на потоке.

В конце - удостоверение о повышении квалификации (с занесением в ФИС ФРДО). Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер».

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