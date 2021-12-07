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В 2022 году пенсии вырастут больше, чем планировалось

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Рубрика Пенсии
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Пенсионерам компенсируют высокую инфляцию. Минтруд уже подготовил предложения по этому вопросу.

В законе прописана индексация пенсий в 2022 году на 5,9 %.

Владимир Путин заявил, что из-за высокой инфляции надо пересмотреть процент индексации.

Глава Минтруда Антон Котяков в ходе правительственного часа сегодня заявил: «Мы подготовили свои предложения. В ближайшее время, я думаю, что будут приняты соответствующие решения».

Напомним, в законе расписан порядок индексации пенсий с 2019 по 2024 год.

Год

Процент индексации

Стоимость балла

Размер фиксированной выплаты

2018

 

81,49

4 982,90

2019

7,05 %

87,24

5 334,19

2020

6,6 %

93,00

5 686,25

2021

6,3 %

98,86

6 044,48

2022

5,9 %

104,69

6 401,10

2023

5,6 %

110,55

6 759,56

2024

5,5 %

116,63

7 131,34

 

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