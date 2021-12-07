В 2022 году пенсии вырастут больше, чем планировалось

Пенсионерам компенсируют высокую инфляцию. Минтруд уже подготовил предложения по этому вопросу.
В законе прописана индексация пенсий в 2022 году на 5,9 %.
Владимир Путин заявил, что из-за высокой инфляции надо пересмотреть процент индексации.
Глава Минтруда Антон Котяков в ходе правительственного часа сегодня заявил: «Мы подготовили свои предложения. В ближайшее время, я думаю, что будут приняты соответствующие решения».
Напомним, в законе расписан порядок индексации пенсий с 2019 по 2024 год.
Год
Процент индексации
Стоимость балла
Размер фиксированной выплаты
2018
81,49
4 982,90
2019
7,05 %
87,24
5 334,19
2020
6,6 %
93,00
5 686,25
2021
6,3 %
98,86
6 044,48
2022
5,9 %
104,69
6 401,10
2023
5,6 %
110,55
6 759,56
2024
5,5 %
116,63
7 131,34
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