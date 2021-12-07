Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Куда стоит инвестировать при повышении ключевой ставки?

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Инвестиции
Версия для печати

Когда ЦБ поднимает ключевую ставку, людей этим пытаются призвать меньше тратить и больше сберегать, что должно снизить инфляцию. А инвесторы при этом советуют вкладываться в облигации.

Мировой рынок также зависит от американской ставки ФРС. 14-15 декабря инвесторы ждут очередное заседание, на котором, скорее всего, объявят о ее повышении. На фоне этих лжиданий индекс S&P 500 просел на 2%.

Подход с повышением ставки инвесторы называют «ястребиным». Сравнение с ястребом тут не случайно: он летает высоко, видит далеко и может продумать возможные риски. Высокая инфляция быстро съедает доходы населения, что вызывает падение экономики и нестабильность в обществе. Потому «ястребы» за ее сдерживание в виде высокой ставки.

Зависимость инфляции от процентных ставок легко объясняется. Если ключевую ставку снизить, это приведет к снижению ставок по кредитам, что, в свою очередь, повысит их привлекательность. Люди будут их брать, тратить, тем самым повышать инфляцию.

Если же ставка повышается, кредиты дорожают, люди их брать не спешат. Зато с большей охотой несут деньги в банк, поскольку на депозиты ставки тоже растут. Инфляция же при этом снижается.

А что происходит на бирже, когда ставка растёт?

  • Уже выпущенные облигации дешевеют. Но для новых покупателей они становятся доходнее в плане выплат.
  • Фондовый рынок теперь не так привлекателен, потому что другие активы — вклады и облигации — становятся доходнее. Люди начинают скупать их, а не более рискованные акции. Так, аналитики Morgan Stanley прогнозируют, что индекс S&P 500 будет плавно падать.
  • Снижается количество спекуляций и мыльных пузырей, потому что на эти «развлечения» остаётся меньше денег.

И что делать? Все процессы экономики цикличны: рост сменяется падением, понижение ставки — повышением.

Инвесторы советуют не паниковать и готовиться к долгим вложениям. И заодно учесть, что чем компания крупнее, тем меньше будет колебаться курс ее ценных бумаг.

И заодно советуют присмотреться к облигациям.

По материалам канала «Несложный процент от Яндекс.Инвестиций».

АКЦИЯ НЕДЕЛИ!

На «Клерке» заканчивается набор в группу повышения квалификации по теме «Управленческий учет: от нуля до внедрения». Занятия вот-вот начнутся - 15 декабря.

Всем, кто на этой неделе забронирует место в группе, «Клерк» подарит месяц безлимитных консультаций, чтобы было легче учиться на потоке.

В конце - удостоверение о повышении квалификации (с занесением в ФИС ФРДО). Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер».

Покажите директору, на что вы способны. Записаться и получить подарок

Подборка полезных мероприятий

Разместить