Куда стоит инвестировать при повышении ключевой ставки?

Когда ЦБ поднимает ключевую ставку, людей этим пытаются призвать меньше тратить и больше сберегать, что должно снизить инфляцию. А инвесторы при этом советуют вкладываться в облигации.

Мировой рынок также зависит от американской ставки ФРС. 14-15 декабря инвесторы ждут очередное заседание, на котором, скорее всего, объявят о ее повышении. На фоне этих лжиданий индекс S&P 500 просел на 2%.

Подход с повышением ставки инвесторы называют «ястребиным». Сравнение с ястребом тут не случайно: он летает высоко, видит далеко и может продумать возможные риски. Высокая инфляция быстро съедает доходы населения, что вызывает падение экономики и нестабильность в обществе. Потому «ястребы» за ее сдерживание в виде высокой ставки.

Зависимость инфляции от процентных ставок легко объясняется. Если ключевую ставку снизить, это приведет к снижению ставок по кредитам, что, в свою очередь, повысит их привлекательность. Люди будут их брать, тратить, тем самым повышать инфляцию.

Если же ставка повышается, кредиты дорожают, люди их брать не спешат. Зато с большей охотой несут деньги в банк, поскольку на депозиты ставки тоже растут. Инфляция же при этом снижается.

А что происходит на бирже, когда ставка растёт?

Уже выпущенные облигации дешевеют. Но для новых покупателей они становятся доходнее в плане выплат.

Фондовый рынок теперь не так привлекателен, потому что другие активы — вклады и облигации — становятся доходнее. Люди начинают скупать их, а не более рискованные акции. Так, аналитики Morgan Stanley прогнозируют, что индекс S&P 500 будет плавно падать.

Снижается количество спекуляций и мыльных пузырей, потому что на эти «развлечения» остаётся меньше денег.

И что делать? Все процессы экономики цикличны: рост сменяется падением, понижение ставки — повышением.

Инвесторы советуют не паниковать и готовиться к долгим вложениям. И заодно учесть, что чем компания крупнее, тем меньше будет колебаться курс ее ценных бумаг.

И заодно советуют присмотреться к облигациям.

По материалам канала «Несложный процент от Яндекс.Инвестиций».