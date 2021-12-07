Куда стоит инвестировать при повышении ключевой ставки?

Когда ЦБ поднимает ключевую ставку, людей этим пытаются призвать меньше тратить и больше сберегать, что должно снизить инфляцию. А инвесторы при этом советуют вкладываться в облигации.
Мировой рынок также зависит от американской ставки ФРС. 14-15 декабря инвесторы ждут очередное заседание, на котором, скорее всего, объявят о ее повышении. На фоне этих лжиданий индекс S&P 500 просел на 2%.
Подход с повышением ставки инвесторы называют «ястребиным». Сравнение с ястребом тут не случайно: он летает высоко, видит далеко и может продумать возможные риски. Высокая инфляция быстро съедает доходы населения, что вызывает падение экономики и нестабильность в обществе. Потому «ястребы» за ее сдерживание в виде высокой ставки.
Зависимость инфляции от процентных ставок легко объясняется. Если ключевую ставку снизить, это приведет к снижению ставок по кредитам, что, в свою очередь, повысит их привлекательность. Люди будут их брать, тратить, тем самым повышать инфляцию.
Если же ставка повышается, кредиты дорожают, люди их брать не спешат. Зато с большей охотой несут деньги в банк, поскольку на депозиты ставки тоже растут. Инфляция же при этом снижается.
А что происходит на бирже, когда ставка растёт?
- Уже выпущенные облигации дешевеют. Но для новых покупателей они становятся доходнее в плане выплат.
- Фондовый рынок теперь не так привлекателен, потому что другие активы — вклады и облигации — становятся доходнее. Люди начинают скупать их, а не более рискованные акции. Так, аналитики Morgan Stanley прогнозируют, что индекс S&P 500 будет плавно падать.
- Снижается количество спекуляций и мыльных пузырей, потому что на эти «развлечения» остаётся меньше денег.
И что делать? Все процессы экономики цикличны: рост сменяется падением, понижение ставки — повышением.
Инвесторы советуют не паниковать и готовиться к долгим вложениям. И заодно учесть, что чем компания крупнее, тем меньше будет колебаться курс ее ценных бумаг.
И заодно советуют присмотреться к облигациям.
По материалам канала «Несложный процент от Яндекс.Инвестиций».
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