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Срок действия ПЦР официально сократили до 48 часов

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Рубрика Коронавирус
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Роспотребнадзор сократил срок действия отрицательного ПЦР-теста на коронавирус с 72 до 48 часов.

Об этом гласит постановление Анны Поповой, главы ведомства:

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О том, что срок ПЦР собираются снизить на треть, на «Клерке» писали ранее.

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