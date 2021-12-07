Срок действия ПЦР официально сократили до 48 часов

Роспотребнадзор сократил срок действия отрицательного ПЦР-теста на коронавирус с 72 до 48 часов.
Об этом гласит постановление Анны Поповой, главы ведомства:
О том, что срок ПЦР собираются снизить на треть, на «Клерке» писали ранее.
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