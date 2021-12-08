Запретили ликвидировать ГСК без движений по счету

Организацию могут исключить из ЕГРЮЛ, если она 12 месяцев не сдает отчеты и у нее нет движений по счету. Эту и другие норму закона оспорили в Конституционном суде. Смотрите в нашей таблице — что в законе надо менять.

Опубликовано Постановление № 51-П/2021 от 02.12.2021.

В суд подал один из членов гаражно-строительного кооператива, который налоговики исключили из ЕГРЮЛ. Уже после этого члены ГСК продолжали пользоваться гаражами, уплачивали членские взносы, которые шли на оплату электроэнергии и иные расходы.

Оспорить принудительную ликвидацию ни в ИФНС, ни в судах не удалось.

В итоге дело дошло до КС, где ряд норм закона о госрегистрации признали противоречащими Конституции.

Суд отметил, что упрощенный внесудебный порядок исключения юрлица из ЕГРЮЛ рассчитан, в основном, на коммерческие организации.

Для НКО не так уж важно движение денег по счету. Его вообще может не быть. Несдача отчетности тоже не может быть поводом для исключения НКО из реестра. За это надо штрафовать, а не ликвидировать.

При этом в законах нет удобного механизма получения членами ГСК информации о предстоящем исключении его из ЕГРЮЛ, чтобы вовремя обжаловать это решение.

Нормы закона о госрегистрации юрлиц и ИП, которые не соответствуют Конституции, смотрите в нашей таблице.

Норма закона № 129-ФЗ Краткое содержание нормы Пункт 1 статьи 21.1 Юрлицо могут исключить из ЕГРЮЛ, если оно не сдает отчеты 12 месяцев и нет движений по счету. Пункт 2 статьи 21.1 При наличии этих признаков (нет отчетов и движений по счету) фирму исключат из ЕГРЮЛ, если только она не в банкротстве. Пункт 3 статьи 21.1 Решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ публикуют в «Вестнике регистрации». Сообщают, куда заинтересованным лицам слать заявления. Пункт 4 статьи 21.1 Мотивированное заявление можно отправить в течение 3 месяцев со дня публикации. Исключение из ЕГРЮЛ отменят. Пункт 7 статьи 22 Если заявление не поступало, налоговики исключают организацию из ЕГРЮЛ.

Конституционный суд велел властям придумать способ, как лучше информировать гаражный кооператив и лиц, действующего от его имени, о предстоящем исключении ГСК из ЕГРЮЛ. Нужно, чтобы у людей была возможность направить возражения против его ликвидации.