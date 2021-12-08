Получать свои пенсионные накопления люди будут ежемесячно в течение 22 лет

Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2022 год составит 264 месяца (22 года).
Госдума приняла законопроект в третьем, окончательном чтении.
Это значит, что ваши пенсионные накопления вам будут выплачивать в размере 1/264 части накоплений каждый месяц. Выплаты начнутся в 55/60 лет.
Вы будете получать их в виде накопительной пенсии до конца жизни, а не только 22 года. Этот показатель нужен только для расчета размера пенсии, а не для продолжительности ее выплаты.
Например, у Сидорова на лицевом счете числится 396 тыс. пенсионных накоплений. В 60 лет он подает заявление на накопительную пенсию.
Ее размер составит 396 000 / 264 = 1 500 руб. в месяц.
Платить эту пенсию будут пожизненно.
Если у вас на ИЛС числится более скромная сумма, то показатель 264 месяца вас не касается. Вы получите свои небольшие накопления одной суммой, когда вам исполнится 55/60 лет.
Документы на такую выплату можно будет подать электронно.
АКЦИЯ НЕДЕЛИ!
На «Клерке» заканчивается набор в группу повышения квалификации по теме «Управленческий учет: от нуля до внедрения». Занятия вот-вот начнутся - 15 декабря.
Всем, кто на этой неделе забронирует место в группе, «Клерк» подарит месяц безлимитных консультаций, чтобы было легче учиться на потоке.
В конце - удостоверение о повышении квалификации (с занесением в ФИС ФРДО). Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер».
Покажите директору, на что вы способны. Записаться и получить подарок