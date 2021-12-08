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Получать свои пенсионные накопления люди будут ежемесячно в течение 22 лет

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Рубрика Пенсии
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Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2022 год составит 264 месяца (22 года).

Госдума приняла законопроект в третьем, окончательном чтении.

Это значит, что ваши пенсионные накопления вам будут выплачивать в размере 1/264 части накоплений каждый месяц. Выплаты начнутся в 55/60 лет.

Вы будете получать их в виде накопительной пенсии до конца жизни, а не только 22 года. Этот показатель нужен только для расчета размера пенсии, а не для продолжительности ее выплаты.

Например, у Сидорова на лицевом счете числится 396 тыс. пенсионных накоплений. В 60 лет он подает заявление на накопительную пенсию.

Ее размер составит 396 000 / 264 = 1 500 руб. в месяц.

Платить эту пенсию будут пожизненно.

Если у вас на ИЛС числится более скромная сумма, то показатель 264 месяца вас не касается. Вы получите свои небольшие накопления одной суммой, когда вам исполнится 55/60 лет.

Документы на такую выплату можно будет подать электронно.

Справка. Пенсионные накопления могут быть у граждан 1967 года рождения и моложе в случае, если до конца 2015 был сделан выбор в пользу накопительной пенсии. Также пенсионные накопления есть у мужчин 1953-1966 года рождения и женщин 1957-1966 года рождения, в пользу которых с 2002 по 2004 годы уплачивались страховые взносы на накопительную пенсию.

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