Обратиться в ПФР за пенсионными накоплениями можно будет электронно

С 1 июля 2022 года подать заявление на единовременную выплату пенсионных накоплений можно будет через госуслуги.
На федеральном портале опубликован проект приказа Минтруда.
Подать такое заявление можно в ПФР или НПФ (смотря где вы храните свои пенсионные накопления).
По действующим сейчас правилам пенсионные накопления выплачивают либо единовременно при достижении старого пенсионного возраста, либо в виде накопительной пенсии путем деления суммы на ожидаемый период выплаты пенсии (264 месяца).Накопительная пенсия назначается, если она превышает 5 % от размера страховой пенсии.
Если она меньше, человек может забрать все деньги сразу.
То есть небольшую сумму накоплений можно получить единовременно. А если вы скопили много, вам их не отдадут одной суммой, а будут платить по 1/264 части в месяц.Например, ваша страховая пенсия будет 16 000 руб., а пенсионных накоплений у вас 264 000 руб.
Накопительная пенсия составит 264 000 / 264 = 1 000 руб. Это 6,25 % от страховой, то есть больше 5%. Значит ваши 264 тыс. вы не получите одной суммой, а будуте каждый месяц получать по 1 000 рублей.
В прошлом году Минтруд обещал разработать проект, меняющий эту методику, чтобы больше людей могли забрать деньги сразу.
Вместо копеечной накопительной пенсии люди смогут единовременно получить сотни тысяч рублейНо эти планы так и остались планами.
Кстати, в Думе призвали выдать людям на руки их пенсионные накопления.
«Сейчас эти деньги лежат мертвым грузом, а инфляция превращает их в пыль», — сказал глава фракции «СР» Сергей Миронов.
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