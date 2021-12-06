Обратиться в ПФР за пенсионными накоплениями можно будет электронно

С 1 июля 2022 года подать заявление на единовременную выплату пенсионных накоплений можно будет через госуслуги.

На федеральном портале опубликован проект приказа Минтруда.

Подать такое заявление можно в ПФР или НПФ (смотря где вы храните свои пенсионные накопления).

По действующим сейчас правилам пенсионные накопления выплачивают либо единовременно при достижении старого пенсионного возраста, либо в виде накопительной пенсии путем деления суммы на ожидаемый период выплаты пенсии (264 месяца).

Накопительная пенсия назначается, если она превышает

Если она меньше, человек может забрать все деньги сразу.

То есть небольшую сумму накоплений можно получить единовременно. А если вы скопили много, вам их не отдадут одной суммой, а будут платить по 1/264 части в месяц.

, ваша страховая пенсия будет 16 000 руб., а пенсионных накоплений у вас 264 000 руб.

Накопительная пенсия составит 264 000 / 264 = 1 000 руб. Это 6,25 % от страховой, то есть больше 5%. Значит ваши 264 тыс. вы не получите одной суммой, а будуте каждый месяц получать по 1 000 рублей.

В прошлом году Минтруд обещал разработать проект, меняющий эту методику, чтобы больше людей могли забрать деньги сразу.

Но эти планы так и остались планами.

Кстати, в Думе призвали выдать людям на руки их пенсионные накопления.

«Сейчас эти деньги лежат мертвым грузом, а инфляция превращает их в пыль», — сказал глава фракции «СР» Сергей Миронов.