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❗❗❗ Невыплаченную зарплату за последний месяц квартала нельзя указывать в 6-НДФЛ

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Рубрика 6-НДФЛ
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При составлении 6-НДФЛ за 9 месяцев 2021 года зарплаты за сентябрь там быть не должно, если к моменту сдачи отчета она еще не выплачена. Как выплатите — сразу сдавайте уточненку.

Такого мнения придерживается ФНС в письме № БС-4-11/16428@ от 25.11.2021.

В нем налоговики рассмотрели пример, когда зарплата за сентябрь выплачена 15 октября, а расчет сдан в ИФНС 13.10.21.

В этом случае ни доход, ни НДФЛ по нему не указываются в 6-НДФЛ за 9 месяцев.

Однако после того, как зарплата будет выплачена, надо внести изменения в расчет и сдать уточненку, сообщает ФНС.

Чтобы не было лишней суеты, налоговики рекомендуют сдавать расчет попозже. Сначала надо выплатить всю зарплату за прошедший квартал, а уже потом сдавать 6-НДФЛ.

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