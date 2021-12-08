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Налоговиков наградили за реестр ЗАГС

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Рубрика Новости ФНС
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ФНС получила награду в номинации «Государство и общество» Премии Рунета за создание облачного реестра ЗАГС.

В этом реестре содержатся данные с 1 января 1926 года по настоящее время:

  • о рождении;
  • о смерти;
  • о заключении и расторжении брака;
  • о прочих актах гражданского состояния.

Данными из этого реестра ФНС обменивается с другими госорганами.

Например, в прошлом году на основе данных реестра ЗАГС получилось быстро перечислить пособия и субсидии семьям с детьми.

В этом году ЕГР ЗАГС интегрирован с информационной системой Минздрава. Это позволит регистрировать рождение ребенка полностью в электронном виде без посещения ЗАГСа.

Данные из этого реестра также будут приходить в ФСС для выплаты пособий. О том, какие документы и у кого будет запрашивать ФСС, смотрите в нашей таблице.

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