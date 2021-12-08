Налоговиков наградили за реестр ЗАГС

ФНС получила награду в номинации «Государство и общество» Премии Рунета за создание облачного реестра ЗАГС.
В этом реестре содержатся данные с 1 января 1926 года по настоящее время:
- о рождении;
- о смерти;
- о заключении и расторжении брака;
- о прочих актах гражданского состояния.
Данными из этого реестра ФНС обменивается с другими госорганами.
Например, в прошлом году на основе данных реестра ЗАГС получилось быстро перечислить пособия и субсидии семьям с детьми.
В этом году ЕГР ЗАГС интегрирован с информационной системой Минздрава. Это позволит регистрировать рождение ребенка полностью в электронном виде без посещения ЗАГСа.
Данные из этого реестра также будут приходить в ФСС для выплаты пособий. О том, какие документы и у кого будет запрашивать ФСС, смотрите в нашей таблице.
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