Откуда ФСС будет брать данные для расчета больничных в 2022 году: таблица

В 2022 году для назначения детских пособий и больничных ФСС будет черпать информацию из разных источников. Данные будут поступать от работодателей, разных госорганов и информационных систем.
Правила получения Соцстрахом сведений, необходимых для пособий, утверждены постановлением Правительства № 2010 от 23.11.2021.
Мы сгруппировали все в одну таблицу.
Работодатели не обязаны давать все перечисленные сведения.
|
Организация
или информ. система
|ФГИС ЗАГС
|ЕГИССО
|ФРИ
|ФССП
|ФНС
|ПФР
|МВД
|Работодатель
Надо ориентироваться на запрос ФСС. Что в нем сказано — то и предоставлять.Если у ФСС есть нужные сведений, их не будут запрашивать у работодателя.
Этот запрос будет приходить вместе с данными о закрытии электронного больничного.
ВАЖНО!
«Клерк» набирает на обучение на онлайн-курсах повышения квалификации:
Выдаем удостоверение о повышении квалификации (заносится в госсреестр). Программы соответствуют профстандарту «Бухгалтер».