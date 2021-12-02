Откуда ФСС будет брать данные для расчета больничных в 2022 году: таблица

В 2022 году для назначения детских пособий и больничных ФСС будет черпать информацию из разных источников. Данные будут поступать от работодателей, разных госорганов и информационных систем.

Правила получения Соцстрахом сведений, необходимых для пособий, утверждены постановлением Правительства № 2010 от 23.11.2021.

Мы сгруппировали все в одну таблицу.

Организация или информ. система сведения для больничных и отпуска по БиР ФГИС ЗАГС сведения о госрегистрации актов гражданского состояния;

сведения о рождении ребенка;

сведения о расторжения брака между родителями ребенка ЕГИССО сведения об отнесении работника к категории получателя меры соцзащиты (чернобыльцы и т.д.);

сведения о назначении пособия матери (отцу) ребенка;

сведения об установлении над ребенком опеки ФРИ сведения о наличии у сотрудника инвалидности ФССП исполнительные документы на обращение взыскания на пособие ФНС сведения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, чтобы знать, не исключен ли оттуда работодатель;

сведения о зарплате за 2 года ПФР сведения о работодателе (ИНН/КПП), где работает родитель;

сведения о СНИЛС;

сведения о стаже;

сведения о зарплате за 2 года МВД сведения о регистрации по месту жительства ребенка и родителей Работодатель сведения о стаже работника на день начала больничного;

сведения о дате начала отпуска по беременности и родам;

сведения о доле ставки (если она неполная);

сведения о зарплате за 2 года;

сведения о замене лет;

сведения об РК;

сведения об освобождении или отстранении от работы или простое, если это приходится на время больничного;

сведения о заключении работника под стражу, если даты пересекаются с датами больничного;

сведения о проведении МСЭ, если это идет в дни больничного;

сведения о зарплате, которая начислена за простой, если он начался до больничного;

сведения о периоде отсутствии сотрудника на работе во время больничного;

сведения о нетрудоспособности, которая возникла из-за преступления сотрудника или попытки самоубийства;

сведения о работе в районах Крайнего Севера

Работодатели не обязаны давать все перечисленные сведения.

Надо ориентироваться на запрос ФСС. Что в нем сказано — то и предоставлять. Этот запрос будет приходить вместе с данными о закрытии электронного больничного.

Если у ФСС есть нужные сведений, их не будут запрашивать у работодателя.