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Откуда ФСС будет брать данные для расчета больничных в 2022 году: таблица

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Рубрика Больничные
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В 2022 году для назначения детских пособий и больничных ФСС будет черпать информацию из разных источников. Данные будут поступать от работодателей, разных госорганов и информационных систем.

Правила получения Соцстрахом сведений, необходимых для пособий, утверждены постановлением Правительства № 2010 от 23.11.2021.

Мы сгруппировали все в одну таблицу.

Организация

или информ. система

  • сведения для больничных и отпуска по БиР
ФГИС ЗАГС

  • сведения о госрегистрации актов гражданского состояния;
  • сведения о рождении ребенка;
  • сведения о расторжения брака между родителями ребенка
ЕГИССО

  • сведения об отнесении работника к категории получателя меры соцзащиты (чернобыльцы и т.д.);
  • сведения о назначении пособия матери (отцу) ребенка;
  • сведения об установлении над ребенком опеки
ФРИ

  • сведения о наличии у сотрудника инвалидности
ФССП

  • исполнительные документы на обращение взыскания на пособие
ФНС

  • сведения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, чтобы знать, не исключен ли оттуда работодатель;
  • сведения о зарплате за 2 года
ПФР

  • сведения о работодателе (ИНН/КПП), где работает родитель;
  • сведения о СНИЛС;
  • сведения о стаже;
  • сведения о зарплате за 2 года
МВД

  • сведения о регистрации по месту жительства ребенка и родителей
Работодатель

  • сведения о стаже работника на день начала больничного;
  • сведения о дате начала отпуска по беременности и родам;
  • сведения о доле ставки (если она неполная);
  • сведения о зарплате за 2 года;
  • сведения о замене лет;
  • сведения об РК;
  • сведения об освобождении или отстранении от работы или простое, если это приходится на время больничного;
  • сведения о заключении работника под стражу, если даты пересекаются с датами больничного;
  • сведения о проведении МСЭ, если это идет в дни больничного;
  • сведения о зарплате, которая начислена за простой, если он начался до больничного;
  • сведения о периоде отсутствии сотрудника на работе во время больничного;
  • сведения о нетрудоспособности, которая возникла из-за преступления сотрудника или попытки самоубийства;
  • сведения о работе в районах Крайнего Севера
Работодатели не обязаны давать все перечисленные сведения.

Надо ориентироваться на запрос ФСС. Что в нем сказано — то и предоставлять.

Этот запрос будет приходить вместе с данными о закрытии электронного больничного.

Если у ФСС есть нужные сведений, их не будут запрашивать у работодателя.

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