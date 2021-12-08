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Штрафовать за отсутствие масок будут просто по фотографиям

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Верховный суд разрешил штрафовать за нарушение масочного режима без расследования и экспертизы. Достаточно фотофиксации и протокола.

До высшей инстанции дошел продуктовый магазин из московского района Люблино. При проверке поймали продавца без маски и оштрафовали магазин на 100 тысяч рублей, по части 1 статьи 20.6.1 КоАП.

По мнению руководства магазина, суды неправомерно назначили штраф, так как не исследовали доказательства — по фотографии не было экспертизы, понятых не опросили. Но в ВС посчитали, что экспертиза тут не нужна, а фотография обосновано признана судами достоверной.

По материалам «РИА Новости».

А если задаться вопросом даже не фотомонтажа, а просто подловить человека, когда он приспустил маску, или отодвинул (чтобы попить к примеру, или почесаться). И сфотографировать. Этого достаточно будет для штрафа?

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