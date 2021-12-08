💥 Отменят справки о составе семьи, потому что никто не хочет выдавать их людям

Где прописан человек сейчас, так просто не узнаешь. Непонятно, где брать справку о регистрации. Эта проблема может разрешиться. Справки о составе семьи отменят. За дело взялось Минэкономразвития.
В МЭР создали специальную рабочую группу с участием МВД.
Вот что предлагают: запретить требовать с людей справки о прописке. Вместо этого люди будут декларировать, кто у них прописан.А потом эту информацию госорганы и коммерческие структуры будут проверять в рамках межведомственного взаимодействия. Правда, не понятно, как это декларирование будет происходить.
Первыми продвигать этот вопрос начали банки. Потому что возникли проблемы с оформлением ипотеки.
Нужна справка о том, кто прописан в квартире. Где ее брать? Люди идут в МВД, а там им — от ворот поворот. У МВД нет обязанности вести учет зарегистрированных лиц пообъектно и выдавать справки.Ассоциация российских банков (АРБ) обратилась в МВД. Там ответили, что они справки не выдают и выдавать должны другие органы.
Люди идут в управляющие компании, к местным властям. Там тоже справки не дают — говорят, что выдавать должно МВД.
Какие конкретно? Этот вопрос пытается решить АРБ. Сначала ушел запрос в ЦБ, а оттуда — в Минэкономразвития.
И вот пошли первые подвижки по этому вопросу.
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