С 2022 года бухотчетность надо сдавать по новым правилам

Если раньше баланс отправляли только по ТКС, то с 2022 года электронных способов будет два — по ТКС и через сайт ФНС.
Таким образом через сервис ФНС бухотчетность будет попадать в ГИР БО.
В рамках пилотного проекта способ сдачи через сайт ФНС действовал и ранее, хотя в законе было указано, что отправлять отчетность надо именно через операторов ТКС.
Также с 1 января 2022 года отменена обязанность организаций сдавать годовую бухгалтерскую отчетность в различные госорганы.
Теперь отправлять ее надо будет только в одно место — ресурс бухотчетности (ГИР БО).
Из этого ресурса госорганы и будут самостоятельно брать нужные сведения.
Кого касается нововведение по отмене отчетов в разные госорганы — смотрите в таблице здесь.
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