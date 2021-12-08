С 2022 года бухотчетность надо сдавать по новым правилам

Появится новый электронный способ сдавать баланс — через сайт ФНС. Годовую бухотчетность теперь не надо будет сдавать в госорганы.

Если раньше баланс отправляли только по ТКС, то с 2022 года электронных способов будет два — по ТКС и через сайт ФНС.

Таким образом через сервис ФНС бухотчетность будет попадать в ГИР БО.

В рамках пилотного проекта способ сдачи через сайт ФНС действовал и ранее, хотя в законе было указано, что отправлять отчетность надо именно через операторов ТКС.

Также с 1 января 2022 года отменена обязанность организаций сдавать годовую бухгалтерскую отчетность в различные госорганы.

Теперь отправлять ее надо будет только в одно место ­— ресурс бухотчетности (ГИР БО).

Из этого ресурса госорганы и будут самостоятельно брать нужные сведения.

Кого касается нововведение по отмене отчетов в разные госорганы — смотрите в таблице здесь.