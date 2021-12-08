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Мишустин рассказал, что экономика растет и пенсии с пособиями платят вовремя

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Рубрика Экономика России
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Мишустин рассказал на прошедшем заседании правительства, как был исполнен бюджет за 9 месяцев. Вкратце, по его словам, все хорошо.

Кратко и тезисно:

  • благодаря господдержке бизнеса и жителей страны экономика вернулась к уверенному росту;
  • укрепилась финансовая дисциплина;
  • все социальные обязательства перед людьми выполняются;
  • профицит бюджета превысил 1,6 трлн, всего доходы бюджета почти 18 трлн руб.;
  • 14 млрд руб. выделят на пособия для детей от 8 до 17 лет (вдобавок к 36 млрд);
  • свыше 12 млрд руб. выделят на зарплаты бюджетникам (и под личный контроль главы Минтруда Котякова).

А вот видео вступительного слова главы кабмина:

По материалам с сайта правительства.

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