Мишустин рассказал, что экономика растет и пенсии с пособиями платят вовремя

Мишустин рассказал на прошедшем заседании правительства, как был исполнен бюджет за 9 месяцев. Вкратце, по его словам, все хорошо.
Кратко и тезисно:
- благодаря господдержке бизнеса и жителей страны экономика вернулась к уверенному росту;
- укрепилась финансовая дисциплина;
- все социальные обязательства перед людьми выполняются;
- профицит бюджета превысил 1,6 трлн, всего доходы бюджета почти 18 трлн руб.;
- 14 млрд руб. выделят на пособия для детей от 8 до 17 лет (вдобавок к 36 млрд);
- свыше 12 млрд руб. выделят на зарплаты бюджетникам (и под личный контроль главы Минтруда Котякова).
А вот видео вступительного слова главы кабмина:
По материалам с сайта правительства.
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