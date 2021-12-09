Получить уведомление на уплату имущественных налогов можно по почте, электронно и при личном визите

Уведомление из ИФНС на уплату имущественных налогов физлицам отправляют либо по почте заказным письмом, либо через личный кабинет. Налоговики рассказали, как еще его можно получить.
Разъяснения даны в письме ФНС № БС-3-21/7869@ от 30.11.2021.
Человек, а также его законный или уполномоченный представитель может получить бумажное уведомление:
- в налоговой инспекции;
- в МФЦ.
Если человеку трудно куда-то идти за уведомлением, он может отправить в ИФНС, в том числе через сайт, просьбу прислать УИН из уведомления.
В своем обращении к налоговикам надо указать следующие данные:
- ФИО;
- реквизиты паспорта;
- ИНН (по желанию);
- адрес для направления ответа;
Потом, зная УИН, можно уплатить налог через сервис на сайте ФНС или любым другим удобным способом.
Таким образом есть 4 способа получить уведомление:
- почтой;
- через личный кабинет;
- в ИФНС;
- в МФЦ.
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