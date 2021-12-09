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Получить уведомление на уплату имущественных налогов можно по почте, электронно и при личном визите

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Рубрика Налог на имущество физических лиц
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Уведомление из ИФНС на уплату имущественных налогов физлицам отправляют либо по почте заказным письмом, либо через личный кабинет. Налоговики рассказали, как еще его можно получить.

Разъяснения даны в письме ФНС № БС-3-21/7869@ от 30.11.2021.

Человек, а также его законный или уполномоченный представитель может получить бумажное уведомление:

  • в налоговой инспекции;
  • в МФЦ.

Если человеку трудно куда-то идти за уведомлением, он может отправить в ИФНС, в том числе через сайт, просьбу прислать УИН из уведомления.

В своем обращении к налоговикам надо указать следующие данные:

  • ФИО;
  • реквизиты паспорта;
  • ИНН (по желанию);
  • адрес для направления ответа;

Потом, зная УИН, можно уплатить налог через сервис на сайте ФНС или любым другим удобным способом.

Таким образом есть 4 способа получить уведомление:

  • почтой;
  • через личный кабинет;
  • в ИФНС;
  • в МФЦ.

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Редакция «Клерка» получила информацию от источников в ФНС о том, что в 2022 году налоговики начнут массово снимать расходы компаний.

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