Получить уведомление на уплату имущественных налогов можно по почте, электронно и при личном визите

Уведомление из ИФНС на уплату имущественных налогов физлицам отправляют либо по почте заказным письмом, либо через личный кабинет. Налоговики рассказали, как еще его можно получить.

Разъяснения даны в письме ФНС № БС-3-21/7869@ от 30.11.2021.

Человек, а также его законный или уполномоченный представитель может получить бумажное уведомление: в налоговой инспекции;

в МФЦ.

Если человеку трудно куда-то идти за уведомлением, он может отправить в ИФНС, в том числе через сайт, просьбу прислать УИН из уведомления.

В своем обращении к налоговикам надо указать следующие данные:

ФИО;

реквизиты паспорта;

ИНН (по желанию);

адрес для направления ответа;

Потом, зная УИН, можно уплатить налог через сервис на сайте ФНС или любым другим удобным способом.

Таким образом есть 4 способа получить уведомление:

почтой;

через личный кабинет;

в ИФНС;

в МФЦ.