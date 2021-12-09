Имущественный вычет за квартиру в новостройке дадут с даты акта

Налоговый вычет на покупку жилья в размере 2 000 000 рублей начнут давать в том году, когда была покупка. Если это квартира в новостройке по ДДУ значение имеет дата акта.

Разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-05/93368 от 18.11.2021.

Для получения вычета при приобретении прав на квартиру в строящемся доме нужны следующие документы:

договор участия в долевом строительстве;

передаточный акт или иной аналогичный документ.

Получить вычет на квартиру в новостройке по ДДУ можно начиная с налогового периода, в котором эта квартира передана застройщиком по передаточному акту, подписанному сторонами.

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