Имущественный вычет за квартиру в новостройке дадут с даты акта

Налоговый вычет на покупку жилья в размере 2 000 000 рублей начнут давать в том году, когда была покупка. Если это квартира в новостройке по ДДУ значение имеет дата акта.
Разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-05/93368 от 18.11.2021.
Для получения вычета при приобретении прав на квартиру в строящемся доме нужны следующие документы:
- договор участия в долевом строительстве;
- передаточный акт или иной аналогичный документ.
Получить вычет на квартиру в новостройке по ДДУ можно начиная с налогового периода, в котором эта квартира передана застройщиком по передаточному акту, подписанному сторонами.
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