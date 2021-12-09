Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

💰👮 Криптовалюту предложили конфисковывать

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Криптовалюта
Версия для печати

Речь идет о криптоактивах, которые были приобретены незаконно.

С таким предложением выступил генпрокурор Игорь Краснов.

По его словам, криптовалюты, которые находятся в незаконном обороте, нужно не только признавать не только предметом преступления. Должна еще быть возможность их арестовать и конфисковать.

Кроме того, он предлагает ввести в законодательство само понятие «криптовалюта», потому что сейчас судебная практика идет по пути признания крипты имуществом - и этого недостаточно для формирования единой практики, по словам Краснова.

Интересно, а как можно конфисковать криптовалюту? Если владелец кошелька, к примеру, с биткоинами сказал, что забыл пароль, больше нигде его нет и никто не знает. Ну заберут, к примеру, носитель где они есть. Взламывать будут?

По материалам «РИА Новости».

К ВАМ ИДУТ НАЛОГОВИКИ!

Редакция «Клерка» получила информацию от источников в ФНС о том, что в 2022 году налоговики начнут массово снимать расходы компаний.

Чтобы подготовить вас к непростому 2022 году, «Клерк» оперативно разработал уникальный курс по защите при налоговых проверках. Записаться и получить подарок тут.

В конце - удостоверение о повышении квалификации (с занесением в ФИС ФРДО). Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер»(смотрите здесь).

Подборка полезных мероприятий

Разместить