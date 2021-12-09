💰👮 Криптовалюту предложили конфисковывать

Речь идет о криптоактивах, которые были приобретены незаконно.
С таким предложением выступил генпрокурор Игорь Краснов.
По его словам, криптовалюты, которые находятся в незаконном обороте, нужно не только признавать не только предметом преступления. Должна еще быть возможность их арестовать и конфисковать.
Кроме того, он предлагает ввести в законодательство само понятие «криптовалюта», потому что сейчас судебная практика идет по пути признания крипты имуществом - и этого недостаточно для формирования единой практики, по словам Краснова.
Интересно, а как можно конфисковать криптовалюту? Если владелец кошелька, к примеру, с биткоинами сказал, что забыл пароль, больше нигде его нет и никто не знает. Ну заберут, к примеру, носитель где они есть. Взламывать будут?
По материалам «РИА Новости».
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