Нелепые требования налоговиков возмущают предпринимателей, но бухгалтеры им не удивляются

Перевод денег с одного счета компании на другой счет налогом не облагается. Но компаниям приходится доказывать этот очевидный факт.

Читатель нашего форума хочет добиться справедливости и доказать налоговикам, что они поступают неправильно и напрасно тратят время налогоплательщиков на пояснения-отписки.

Фирме пришло требование из ИФНС, датированное апрелем 2019 года, о том, что в декларации не отражен доход в сумме около 1 млн. рублей.

Эта сумма – перевод с одного счета компании на другой. В выписках из банков все видно.

Бизнесмен пытается узнать в ИФНС, откуда они берут информацию о якобы неучтенных доходах и готов приехать в налоговую, чтобы ему показали откуда что берется.

В такой просьбе налоговики ему отказали. Но бизнесмен намерен писать жалобы на бессмысленные требования.

Но вот коллеги на форуме настроены не так воинственно.

Бухгалтеры уже привыкли писать отписки и реагируют на такие требования спокойно, по-философски.

На пояснение уйдет меньше времени, чем на пререкания с налоговиками.

Автор темы считает, что молчание бухгалтеров лишь порождает больший абсурд.

На что ему отвечают:

Никто и не молчит. Мы идем по пути наименьшего сопротивления, т.к. мало кто из руководителей будет оплачивать бухгалтеру отдельно время на разборки без гарантии результата.

Обсуждение идет в теме форума «Абсурдные требование от ФНС! Не хотят видеть перевод наших же средств при закрытии Р/C».