Нелепые требования налоговиков возмущают предпринимателей, но бухгалтеры им не удивляются

Перевод денег с одного счета компании на другой счет налогом не облагается. Но компаниям приходится доказывать этот очевидный факт.
Читатель нашего форума хочет добиться справедливости и доказать налоговикам, что они поступают неправильно и напрасно тратят время налогоплательщиков на пояснения-отписки.
Фирме пришло требование из ИФНС, датированное апрелем 2019 года, о том, что в декларации не отражен доход в сумме около 1 млн. рублей.
Эта сумма – перевод с одного счета компании на другой. В выписках из банков все видно.
Бизнесмен пытается узнать в ИФНС, откуда они берут информацию о якобы неучтенных доходах и готов приехать в налоговую, чтобы ему показали откуда что берется.
В такой просьбе налоговики ему отказали. Но бизнесмен намерен писать жалобы на бессмысленные требования.
Но вот коллеги на форуме настроены не так воинственно.
Бухгалтеры уже привыкли писать отписки и реагируют на такие требования спокойно, по-философски.
На пояснение уйдет меньше времени, чем на пререкания с налоговиками.
Автор темы считает, что молчание бухгалтеров лишь порождает больший абсурд.
На что ему отвечают:
Никто и не молчит. Мы идем по пути наименьшего сопротивления, т.к. мало кто из руководителей будет оплачивать бухгалтеру отдельно время на разборки без гарантии результата.
Обсуждение идет в теме форума «Абсурдные требование от ФНС! Не хотят видеть перевод наших же средств при закрытии Р/C».
К ВАМ ИДУТ НАЛОГОВИКИ!
Редакция «Клерка» получила информацию от источников в ФНС о том, что в 2022 году налоговики начнут массово снимать расходы компаний.
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