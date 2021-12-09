Как налоговики сообщат ИП, что хотят его исключить из ЕГРИП

Если ИП не сдает отчеты 15 месяцев и имеет налоговые долги, его исключат из ЕГРИП. Но это можно предотвратить, если вовремя спохватиться.
За месяц до исключения из реестра информация об этом размещается в журнале «Вестник государственной регистрации».
Кроме того, сообщение о предстоящем исключении направляется в личный кабинет ИП на сайте ФНС.
Если предприниматель не согласен с исключением, он может направить возражение или просто сдать отчетность.
Если сделать это, процедура исключения прекращается, и предприниматель остается действующим.
Налоговики напоминают, что прекращение статуса ИП не освобождает от уплаты налоговой недоимки. После закрытия ИП долги по налогам не спишут.
Кроме того, при исключении из ЕГРИП по решению налоговиков возникает запрет на повторную регистрацию предпринимателя в течение 3 лет.
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