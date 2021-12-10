В 2022 году безработным вместо больничного будут давать справку

Если безработный вовремя не явился в ЦЗН из-за болезни, подтвердить уважительную причину он может, предъявив больничный лист. С 2022 года больничный будет не нужен. Хватит обычной справки.
Сейчас больничные могут быть как бумажными, так и электронными. Но безработным электронный не дают. Для ЦЗН им оформляют бумажный бюллетень.
С 2022 года безработным выдавать больничные не будут вообще.
Но как им подтвердить свою нетрудоспособность?
На федеральном портале опубликован проект Минтруда с поправками в перечень документов, которые безработные могут предъявить в ЦЗН в оправдание за неявку.
Этот перечень утвержден приказом Минтруда № 10н от 15.01.2013.
Первым пунктом в нем значится листок нетрудоспособности.
Его заменят медицинской справкой.
Она должна быть выдана по порядку, установленному приказом Минздрава № 972н от 14.09.2020.
В справке будут сведения о периоде временной нетрудоспособности.
К ВАМ ИДУТ НАЛОГОВИКИ!
Редакция «Клерка» получила информацию от источников в ФНС о том, что в 2022 году налоговики начнут массово снимать расходы компаний.
Чтобы подготовить вас к непростому 2022 году, «Клерк» оперативно разработал уникальный курс по защите при налоговых проверках. Записаться и получить подарок тут.
В конце - удостоверение о повышении квалификации (с занесением в ФИС ФРДО). Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер»(смотрите здесь).