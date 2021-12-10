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В 2022 году безработным вместо больничного будут давать справку

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Рубрика Больничные
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Если безработный вовремя не явился в ЦЗН из-за болезни, подтвердить уважительную причину он может, предъявив больничный лист. С 2022 года больничный будет не нужен. Хватит обычной справки.

Сейчас больничные могут быть как бумажными, так и электронными. Но безработным электронный не дают. Для ЦЗН им оформляют бумажный бюллетень.

С 2022 года безработным выдавать больничные не будут вообще.

Но как им подтвердить свою нетрудоспособность?

На федеральном портале опубликован проект Минтруда с поправками в перечень документов, которые безработные могут предъявить в ЦЗН в оправдание за неявку.

Этот перечень утвержден приказом Минтруда № 10н от 15.01.2013.

Первым пунктом в нем значится листок нетрудоспособности.

Его заменят медицинской справкой.

Она должна быть выдана по порядку, установленному приказом Минздрава ‎№ 972н от 14.09.2020.

В справке будут сведения о периоде временной нетрудоспособности.

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