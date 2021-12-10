Если компания добровольно уменьшила уставный капитал, придется платить налог на прибыль

Уменьшение уставного капитала без выплаты взносов учредителям — это внереализационный доход, который может не облагаться налогом на прибыль. Но только не в случае с добровольным уменьшением.

Освобождение от налога на прибыль предусмотрено, если:

уменьшение УК произошло из-за требований закона;

уменьшение УК произошло из-за того, что он стал больше чистых активов.

Если же компания просто так добровольно решила уменьшить УК, будет облагаемый доход. Он включается в базу по налогу на прибыль.

Об этом сообщает Минфин в письме от 18.11.2021 № 03-12-11/5/93268.